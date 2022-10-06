Курганским мобилизованным собирают наборы из дождевиков, фонариков и балаклав (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители из села Частоозерье Курганской области собирают для мобилизованных земляков фонарики, дождевики балаклавы. Обсуждения о сборе проходят в одном из курганских telegram-чатов.

«Сегодня получил первый заказ! 12 налобных фонарей. Все проверил, рабочие. Скоро еще должны прийти 15 дождевиков и балаклав, а также много батареек», — написал пользователь Сергей. Также в наборы для мобилизованных закупают зимние перчатки, дезинфицирующие средства и карманные мультиинструменты.

Ранее URA.RU писало, что курганским мобилизованным ищут жгуты в Тюмени и Казахстане. Женщины вяжут теплые носки и варежки для военных. Также сообщалось, что в Кургане собрали тысячу сухпайков, а мясокомбинат «Велес» закупил аптечки и обмундирование для мобилизованных сотрудников.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Это связано с проведением специальной военной операции (СВО), объявленной 24 февраля. В армию планируют призвать 300 тысяч граждан из запаса. В первую очередь набирают тех, кто проходили военную службу, имеют боевой опыт и военные специальности.

Частоозерцы закупают для мобилизованных налобные фонарики, дождевики и батарейки Фото из telegram-канала

Также в наборы для мобилизованных приобретают перчатки-варежки Фото из telegram-канала