06 октября 2022

Курганцы закупают для мобилизованных фонарики и дождевики. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганским мобилизованным собирают наборы из дождевиков, фонариков и балаклав (архивное фото) Фото:
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Мобилизация в России

Жители из села Частоозерье Курганской области собирают для мобилизованных земляков фонарики, дождевики балаклавы. Обсуждения о сборе проходят в одном из курганских telegram-чатов.

«Сегодня получил первый заказ! 12 налобных фонарей. Все проверил, рабочие. Скоро еще должны прийти 15 дождевиков и балаклав, а также много батареек», — написал пользователь Сергей. Также в наборы для мобилизованных закупают зимние перчатки, дезинфицирующие средства и карманные мультиинструменты.

Ранее URA.RU писало, что курганским мобилизованным ищут жгуты в Тюмени и Казахстане. Женщины вяжут теплые носки и варежки для военных. Также сообщалось, что в Кургане собрали тысячу сухпайков, а мясокомбинат «Велес» закупил аптечки и обмундирование для мобилизованных сотрудников.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Это связано с проведением специальной военной операции (СВО), объявленной 24 февраля. В армию планируют призвать 300 тысяч граждан из запаса. В первую очередь набирают тех, кто проходили военную службу, имеют боевой опыт и военные специальности.

Частоозерцы закупают для мобилизованных налобные фонарики, дождевики и батарейки
Также в наборы для мобилизованных приобретают перчатки-варежки
Также закупают мультиинструменты с ложками, вилками, ножами и открывашками

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

Жители из села Частоозерье Курганской области собирают для мобилизованных земляков фонарики, дождевики балаклавы. Обсуждения о сборе проходят в одном из курганских telegram-чатов. «Сегодня получил первый заказ! 12 налобных фонарей. Все проверил, рабочие. Скоро еще должны прийти 15 дождевиков и балаклав, а также много батареек», — написал пользователь Сергей. Также в наборы для мобилизованных закупают зимние перчатки, дезинфицирующие средства и карманные мультиинструменты. Ранее URA.RU писало, что курганским мобилизованным ищут жгуты в Тюмени и Казахстане. Женщины вяжут теплые носки и варежки для военных. Также сообщалось, что в Кургане собрали тысячу сухпайков, а мясокомбинат «Велес» закупил аптечки и обмундирование для мобилизованных сотрудников. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Это связано с проведением специальной военной операции (СВО), объявленной 24 февраля. В армию планируют призвать 300 тысяч граждан из запаса. В первую очередь набирают тех, кто проходили военную службу, имеют боевой опыт и военные специальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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