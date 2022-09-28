Узкопрофильные врачи Тюмени вылечат жителей ЛНР

29 сентября 2022 в 03:07 Размер текста - 17 +

В Тюмени жители Краснодона получат помощь узких врачей и пройдут медицинское обследование Фото: Николай Бастриков © URA.RU В тюменских больницах жителям Краснодона (ЛНР) предоставят медпомощь узкопрофильных специалистов за счет бюджета Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал «Луганьмедиа». «В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между администрацией Краснодона и Краснодонского района и Тюменской областью 21 человек отправились на лечение в медучреждения Тюмени. Медицинская помощь будет осуществляться по трем направлениям: эндопротезирование, кардиохирургия и офтальмология. <…> Все, в том числе проезд, за счет Тюменского региона», — сообщает «Луганьмедиа». Отмечается, что в медицинских учреждениях жители ЛНР также пройдут дополнительное обследование. Тюменская область взяла шефство над городом ЛНР на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Губернатор региона Александр Моор посетил город Краснодон и Краснодонский район и подписал с главой горрайадминистрации Сергеем Козенко соглашение о сотрудничестве. Помощь подшефному региону осуществляется за счет бюджета Тюменской области.

В тюменских больницах жителям Краснодона (ЛНР) предоставят медпомощь узкопрофильных специалистов за счет бюджета Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал «Луганьмедиа». «В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между администрацией Краснодона и Краснодонского района и Тюменской областью 21 человек отправились на лечение в медучреждения Тюмени. Медицинская помощь будет осуществляться по трем направлениям: эндопротезирование, кардиохирургия и офтальмология. <…> Все, в том числе проезд, за счет Тюменского региона», — сообщает «Луганьмедиа». Отмечается, что в медицинских учреждениях жители ЛНР также пройдут дополнительное обследование. Тюменская область взяла шефство над городом ЛНР на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Губернатор региона Александр Моор посетил город Краснодон и Краснодонский район и подписал с главой горрайадминистрации Сергеем Козенко соглашение о сотрудничестве. Помощь подшефному региону осуществляется за счет бюджета Тюменской области.