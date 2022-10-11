11 октября 2022

В Пермь привезли опасные цветы из Европы и тонну зараженной капусты

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Рабочий визит ВРИО губернатора Свердловской области в Белоярский городской округ. Свердловская область, Белореченск , овощебаза, овощи, салат, хранилище, бакалея, пекинская капуста, сельское хозяйство
Капусту и цветы уничтожили (архивное фото) Фото:

В октябре в Пермский край поступила зараженная тонна свежей пекинской капусты и 160 зараженных хризантем из Голландии. Специалисты управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю пресекли распространение опасной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«Был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль тонны капусты пекинской свежей — российского производства — и 160 срезанных цветов хризантемы происхождения Нидерланды. Продукция была досмотрена и отправлена в лабораторию. В результате исследований были выявлены карантинные организмы: в цветах — белая ржавчина хризантем, а в пекинской капусте — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — сообщили в пресс-службе управления.

Белая ржавчина хризантем — это грибковое заболевание, которое поражает растения, а цветочный трипс — опасное насекомое, которое кроме растений поражает также почву. В России этот вид насекомых включен в перечень карантинных объектов. Чтобы не допустить распространения опасных организмов, специалисты управления сожгли зараженные цветы, а пекинскую капусту утилизировали на полигоне ТБО.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае борются с опасным вредителем, уничтожающим леса. Взрослые особи и личинки «полиграфа» прогрызают ходы под корой ослабленных деревьев.

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В октябре в Пермский край поступила зараженная тонна свежей пекинской капусты и 160 зараженных хризантем из Голландии. Специалисты управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю пресекли распространение опасной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. «Был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль тонны капусты пекинской свежей — российского производства — и 160 срезанных цветов хризантемы происхождения Нидерланды. Продукция была досмотрена и отправлена в лабораторию. В результате исследований были выявлены карантинные организмы: в цветах — белая ржавчина хризантем, а в пекинской капусте — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — сообщили в пресс-службе управления. Белая ржавчина хризантем — это грибковое заболевание, которое поражает растения, а цветочный трипс — опасное насекомое, которое кроме растений поражает также почву. В России этот вид насекомых включен в перечень карантинных объектов. Чтобы не допустить распространения опасных организмов, специалисты управления сожгли зараженные цветы, а пекинскую капусту утилизировали на полигоне ТБО. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае борются с опасным вредителем, уничтожающим леса. Взрослые особи и личинки «полиграфа» прогрызают ходы под корой ослабленных деревьев.
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