Руководство Тюменской облдумы прибыло в ЯНАО обсудить проблемы «матрешки»

Спикер Тюменской облдумы Сайфитдинов приехал в Лабытнанги на Совет законодателей

12 октября 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

Фуат Сайфитдинов прибыл в Лабытнанги на Совет законодателей «тюменской матрешки» Фото: Елена Федорова © URA.RU Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и все его заместители приехали в Лабытнанги, где 12 октября пройдет заседание Совета законодателей регионов «тюменской матрешки». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента. Парламентарии планируют обсудить вопросы сотрудничества между Тюменской область, ХМАО и ЯНАО. «Заседание Совета законодателей трех субъектов проходит сегодня в ямальском городе Лабытнанги. Тюменскую областную думу представляют председатель регионального парламента Фуат Сайфитдинов, его первый заместитель Андрей Артюхов, заместители Наталья Шевчик, Галина Резяпова и Владимир Нефедьев», — рассказали в думе. По информации пресс-службы парламента, законодатели обсудят реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тюменской области, Югре и на Ямале. Кроме того, в повестке заседания господдержка организаций, участвующих в деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра и вопросы коренных малочисленных народов севера. Сайфитдинов был избран спикером Тюменской облдумы 23 сентября. Прежний председатель парламента Сергей Корепанов скончался 28 июня в Тюмени.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и все его заместители приехали в Лабытнанги, где 12 октября пройдет заседание Совета законодателей регионов «тюменской матрешки». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента. Парламентарии планируют обсудить вопросы сотрудничества между Тюменской область, ХМАО и ЯНАО. «Заседание Совета законодателей трех субъектов проходит сегодня в ямальском городе Лабытнанги. Тюменскую областную думу представляют председатель регионального парламента Фуат Сайфитдинов, его первый заместитель Андрей Артюхов, заместители Наталья Шевчик, Галина Резяпова и Владимир Нефедьев», — рассказали в думе. По информации пресс-службы парламента, законодатели обсудят реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тюменской области, Югре и на Ямале. Кроме того, в повестке заседания господдержка организаций, участвующих в деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра и вопросы коренных малочисленных народов севера. Сайфитдинов был избран спикером Тюменской облдумы 23 сентября. Прежний председатель парламента Сергей Корепанов скончался 28 июня в Тюмени.