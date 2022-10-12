Руководство Тюменской облдумы прибыло в ЯНАО обсудить проблемы «матрешки»

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и все его заместители приехали в Лабытнанги, где 12 октября пройдет заседание Совета законодателей регионов «тюменской матрешки». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента. Парламентарии планируют обсудить вопросы сотрудничества между Тюменской область, ХМАО и ЯНАО.
«Заседание Совета законодателей трех субъектов проходит сегодня в ямальском городе Лабытнанги. Тюменскую областную думу представляют председатель регионального парламента Фуат Сайфитдинов, его первый заместитель Андрей Артюхов, заместители Наталья Шевчик, Галина Резяпова и Владимир Нефедьев», — рассказали в думе.
По информации пресс-службы парламента, законодатели обсудят реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тюменской области, Югре и на Ямале. Кроме того, в повестке заседания господдержка организаций, участвующих в деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра и вопросы коренных малочисленных народов севера.
Сайфитдинов был избран спикером Тюменской облдумы 23 сентября. Прежний председатель парламента Сергей Корепанов скончался 28 июня в Тюмени.
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Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и все его заместители приехали в Лабытнанги, где 12 октября пройдет заседание Совета законодателей регионов «тюменской матрешки». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента. Парламентарии планируют обсудить вопросы сотрудничества между Тюменской область, ХМАО и ЯНАО. «Заседание Совета законодателей трех субъектов проходит сегодня в ямальском городе Лабытнанги. Тюменскую областную думу представляют председатель регионального парламента Фуат Сайфитдинов, его первый заместитель Андрей Артюхов, заместители Наталья Шевчик, Галина Резяпова и Владимир Нефедьев», — рассказали в думе. По информации пресс-службы парламента, законодатели обсудят реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тюменской области, Югре и на Ямале. Кроме того, в повестке заседания господдержка организаций, участвующих в деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра и вопросы коренных малочисленных народов севера. Сайфитдинов был избран спикером Тюменской облдумы 23 сентября. Прежний председатель парламента Сергей Корепанов скончался 28 июня в Тюмени.