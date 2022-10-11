Курганцам продолжают рассылать повестки из военкоматов

В курганском областном военкомате рассказали о продолжении рассылки повесток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Курганской области проходит работа по рассылке повесток состоящим на учете гражданам. Об этом URA.RU рассказали в областном военкомате.

«В настоящее время продолжается рассылка повесток жителям области, состоящим на военном учете», — уточнили информацию в военном комиссариате. Повестки рассылают гражданам в рамках проведения частичной мобилизации, по предстоящему призыву на срочную службу и иным причинам.

Как правило, во всех повестках причиной явки указывается уточнение данных военного учета. После явки граждан сотрудники военкомата принимают решение о дальнейших действиях.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский военком заявил о продолжении частичной мобилизации в регионе. Об этом начальник комиссариата рассказал во время пресс-конференции.