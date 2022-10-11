11 октября 2022

Курганцам продолжают рассылать повестки из военкоматов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
В курганском областном военкомате рассказали о продолжении рассылки повесток Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Курганской области проходит работа по рассылке повесток состоящим на учете гражданам. Об этом URA.RU рассказали в областном военкомате.

«В настоящее время продолжается рассылка повесток жителям области, состоящим на военном учете», — уточнили информацию в военном комиссариате. Повестки рассылают гражданам в рамках проведения частичной мобилизации, по предстоящему призыву на срочную службу и иным причинам.

Как правило, во всех повестках причиной явки указывается уточнение данных военного учета. После явки граждан сотрудники военкомата принимают решение о дальнейших действиях.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский военком заявил о продолжении частичной мобилизации в регионе. Об этом начальник комиссариата рассказал во время пресс-конференции.

Будьте в курсе всех главных новостей Курганской области - читайте канал  https://t.me/Kurganistan45 

В Курганской области проходит работа по рассылке повесток состоящим на учете гражданам. Об этом URA.RU рассказали в областном военкомате. «В настоящее время продолжается рассылка повесток жителям области, состоящим на военном учете», — уточнили информацию в военном комиссариате. Повестки рассылают гражданам в рамках проведения частичной мобилизации, по предстоящему призыву на срочную службу и иным причинам. Как правило, во всех повестках причиной явки указывается уточнение данных военного учета. После явки граждан сотрудники военкомата принимают решение о дальнейших действиях. Ранее URA.RU сообщало, что курганский военком заявил о продолжении частичной мобилизации в регионе. Об этом начальник комиссариата рассказал во время пресс-конференции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...