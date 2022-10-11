Свердловский омбудсмен раскрыла, полагаются ли выплаты семьям мужчин, погибших в учебных центрах

Семьям мобилизованных мужчин, которые погибли в учебных центрах в Елани и 32-м военном городке в Свердловской области, окажут материальную помощь. Такой ответ на вопрос от корреспондента URA.RU дала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова во время пресс-конференции.
«Этот вопрос еще прорабатывается. Помощь будет, ее размеры пора определяют», — заявила Мерзлякова.
Ранее URA.RU сообщало, что в нескольких учебных центрах погибли мобилизованные уральцы. 3 октября стало известно, что в Елани погибло два мобилизованных, еще один умер, вернувшись домой — у него были проблемы с печенью, позже, в этом же центре умер от проблем с сердцем 33-летний мужчина. О смерти 27-летнего мобилизованного жителя Снежинска (Челябинская область) Максима Родионова стало известно 11 октября, он умер в 32 военном городке Екатеринбурга во время прохождения боевого слаживания.
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