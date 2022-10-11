В учебном центре Екатеринбурга скончался мобилизованный челябинец

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, армия, военные, солдаты, оружие, стрелки, военные сборы, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, пехотинцы
Мужчина скончался во время прохождения боевого слаживания в 32 военном городке Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованный житель Снежинска (Челябинская область) Максим Родионов в возрасте 27 лет скончался в 32 военном городке Екатеринбурга во время прохождения боевого слаживания. Как сообщил глава Снежинска Андрей Пульников, смерть произошла в минувшие выходные.

«Это случилось 8 октября. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Выясняются причины смерти. Силовики не делятся информацией о ходе расследования», — сообщил URA.RU Пульников.

Глава Снежинска добавил, что с семьей погибшего установлен контакт. Городские власти будут оказывать посильную помощь родным Родионова.

Ранее сообщалось, что один из мобилизованных Аргаяшского района вернулся из военной части Елани домой из-за плохого здоровья. Спустя некоторое время он скончался. В настоящее время выясняются причины смерти мобилизованного. Власти района оказывают семье необходимую поддержку.

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Мобилизованный житель Снежинска (Челябинская область) Максим Родионов в возрасте 27 лет скончался в 32 военном городке Екатеринбурга во время прохождения боевого слаживания. Как сообщил глава Снежинска Андрей Пульников, смерть произошла в минувшие выходные. «Это случилось 8 октября. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Выясняются причины смерти. Силовики не делятся информацией о ходе расследования», — сообщил URA.RU Пульников. Глава Снежинска добавил, что с семьей погибшего установлен контакт. Городские власти будут оказывать посильную помощь родным Родионова. Ранее сообщалось, что один из мобилизованных Аргаяшского района вернулся из военной части Елани домой из-за плохого здоровья. Спустя некоторое время он скончался. В настоящее время выясняются причины смерти мобилизованного. Власти района оказывают семье необходимую поддержку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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