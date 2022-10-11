В учебном центре Екатеринбурга скончался мобилизованный челябинец

11 октября 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Мужчина скончался во время прохождения боевого слаживания в 32 военном городке Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный житель Снежинска (Челябинская область) Максим Родионов в возрасте 27 лет скончался в 32 военном городке Екатеринбурга во время прохождения боевого слаживания. Как сообщил глава Снежинска Андрей Пульников, смерть произошла в минувшие выходные. «Это случилось 8 октября. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Выясняются причины смерти. Силовики не делятся информацией о ходе расследования», — сообщил URA.RU Пульников. Глава Снежинска добавил, что с семьей погибшего установлен контакт. Городские власти будут оказывать посильную помощь родным Родионова. Ранее сообщалось, что один из мобилизованных Аргаяшского района вернулся из военной части Елани домой из-за плохого здоровья. Спустя некоторое время он скончался. В настоящее время выясняются причины смерти мобилизованного. Власти района оказывают семье необходимую поддержку.

Мобилизованный житель Снежинска (Челябинская область) Максим Родионов в возрасте 27 лет скончался в 32 военном городке Екатеринбурга во время прохождения боевого слаживания. Как сообщил глава Снежинска Андрей Пульников, смерть произошла в минувшие выходные. «Это случилось 8 октября. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Выясняются причины смерти. Силовики не делятся информацией о ходе расследования», — сообщил URA.RU Пульников. Глава Снежинска добавил, что с семьей погибшего установлен контакт. Городские власти будут оказывать посильную помощь родным Родионова. Ранее сообщалось, что один из мобилизованных Аргаяшского района вернулся из военной части Елани домой из-за плохого здоровья. Спустя некоторое время он скончался. В настоящее время выясняются причины смерти мобилизованного. Власти района оказывают семье необходимую поддержку.