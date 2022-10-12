Россия предпринимает меры по сопротивлению агрессии НАТО с 24 февраля, заявил Песков
НАТО воюет на стороне Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Можно считать, что НАТО воюет на стороне Украины, мы принимаем меры с 24 февраля», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Так он прокомментировал заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что победа РФ на Украине станет поражением НАТО.
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