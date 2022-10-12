Песков: НАТО воюет на стороне Украины

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки, столтенберг йенс
Россия предпринимает меры по сопротивлению агрессии НАТО с 24 февраля, заявил Песков Фото:

НАТО воюет на стороне Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно считать, что НАТО воюет на стороне Украины, мы принимаем меры с 24 февраля», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Так он прокомментировал заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что победа РФ на Украине станет поражением НАТО.

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НАТО воюет на стороне Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Можно считать, что НАТО воюет на стороне Украины, мы принимаем меры с 24 февраля», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Так он прокомментировал заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что победа РФ на Украине станет поражением НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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