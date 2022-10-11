В курганских школах начнут учить стрелять по мишеням

В школы Кургана передадут 200 биатлонных комплектов

В школы Кургана передадут больше 100 мобильных биатлонных комплектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В школы Кургана и Курганской области планируют передать биатлонные комплекты, которые будут задействованы на уроках физкультуры, ОБЖ и мероприятиях по патриотическому воспитанию. О развитии спортивно-образовательного проекта по биатлону рассказал директор регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров на комитете по социальной политики в облдуме, передает корреспондент URA.RU.

«В настоящее время используется 60 мобильных комплектов для биатлона. Они находятся в школах города Шадринска. Данные установки используются в рамках дополнительного образования и по программе „Физкультура“. Также комплекты привлекались для проведения военно-полевых сборов учащихся 10-х классов и кадетов[…] Проект будет развиваться. Всего в рамках проекта на Курганскую область выделено 200 биатлонных комплектов», — сообщил Андрей Кочеров.

В ближайшее время новые комплекты будут распределены по школам города Кургана, а также направлены в школы Юргамышского, Кетовского, Каргапольского и Половинского районов. Депутат Валерий Порубов, который занимается развитием проекта, просил коллег до конца года собрать заявки со всех школ в области на предоставление биатлонных комплектов. По его словам, возможна подача общей заявки на 1000 комплектов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали решать проблему, о которой говорил Губерниев. Курганскую область с официальным визитом посетил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. На новой лыжной базе в Кургане юным спортсменам передали 30 комплектов оборудования — винтовок, мишенных установок от компании «Форэс». В Шадринске начали реализовывать спортивно-образовательный проект «Биатлон — в школу, биатлон — в ГТО, биатлон — в колледж», который сейчас планируют распространить на другие муниципалитеты.