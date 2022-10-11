11 октября 2022

На Украине погиб старшина части из Пермского края

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Митинг-концерт , посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, возложение цветов, гвоздики, цветы
Данилe Малинчику было 39 лет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В спецоперации на Украине погиб уроженец Чусовского района (Пермский край) Данила Малинчик. Об этом сообщает администрация Чусовского городского округа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Данила погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины. Он посвятил свою жизнь служению Родине, мужественно стоял на ее защите, с честью обеспечивал неприкосновенность ее интересов и до конца оставался верен воинскому долгу. Выражаем глубокое соболезнование супруге, маме, родственникам Данилы. Сегодня все жители Чусовского городского округа вместе с вами переживают вашу потерю и боль», — сказано в сообщении.

Данила Малинчик служил по контракту на должности командира отделения — старшего мастера отделения технического обслуживания взвода обеспечения танкового батальона. Был главным старшиной восковой части.

О начале спецоперации Владимир Путин объявил 24 февраля. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.

С Данилой Малинчиком простились 12 октября

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В спецоперации на Украине погиб уроженец Чусовского района (Пермский край) Данила Малинчик. Об этом сообщает администрация Чусовского городского округа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Данила погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины. Он посвятил свою жизнь служению Родине, мужественно стоял на ее защите, с честью обеспечивал неприкосновенность ее интересов и до конца оставался верен воинскому долгу. Выражаем глубокое соболезнование супруге, маме, родственникам Данилы. Сегодня все жители Чусовского городского округа вместе с вами переживают вашу потерю и боль», — сказано в сообщении. Данила Малинчик служил по контракту на должности командира отделения — старшего мастера отделения технического обслуживания взвода обеспечения танкового батальона. Был главным старшиной восковой части. О начале спецоперации Владимир Путин объявил 24 февраля. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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