На Украине погиб старшина части из Пермского края

В спецоперации на Украине погиб уроженец Чусовского района (Пермский край) Данила Малинчик. Об этом сообщает администрация Чусовского городского округа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Данила погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины. Он посвятил свою жизнь служению Родине, мужественно стоял на ее защите, с честью обеспечивал неприкосновенность ее интересов и до конца оставался верен воинскому долгу. Выражаем глубокое соболезнование супруге, маме, родственникам Данилы. Сегодня все жители Чусовского городского округа вместе с вами переживают вашу потерю и боль», — сказано в сообщении.
Данила Малинчик служил по контракту на должности командира отделения — старшего мастера отделения технического обслуживания взвода обеспечения танкового батальона. Был главным старшиной восковой части.
О начале спецоперации Владимир Путин объявил 24 февраля. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.
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