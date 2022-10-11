11 октября 2022

Челябинскому депутату Госдумы отказали в просьбе прислать росгвардейцев для охраны школ. Видео

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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
По мнению Яны Лантратовой, на безопасности детей нельзя экономить Фото:

Депутату Госдумы от Челябинской области Яне Лантратовой отказали в ее просьбе передать охрану школ и детсадов сотрудникам Росгвардии. Как она сообщила 12 октября в эфире «Большой редакции», ей ответили, что это повлечет дополнительные траты бюджетных средств.

«Когда я подготовила законопроект, в котором мы предложили передать полномочия по охране школ, например, в ведение Росгвардии, мне пришел ответ, что это повлечет за собой увеличение численности сотрудников ведомства, и трату бюджетных средств. А сколько еще нужно, чтобы погибло детей, чтобы мы поняли, что это не тот вопрос, на котором нужно экономить?», — высказалась Лантратова в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс».

Она отметила, что сейчас ей сообщают о проведении обсуждений и совещаний по вопросам безопасности в школах. Но пока альтернативных вариантов депутат не видит. По мнению Лантратовой, в образовательных учреждениях должна быть создана стопроцентная безопасность. Чтобы родители были спокойны за своих детей.

Лантратова подготовила законопроект о привлечении Росгвардии к охране детсадов и школ весной этого года. Лантратова считает, что та сумма денег, которая понадобится на содержание сотрудников, вполне подъемная для бюджета страны.

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Депутату Госдумы от Челябинской области Яне Лантратовой отказали в ее просьбе передать охрану школ и детсадов сотрудникам Росгвардии. Как она сообщила 12 октября в эфире «Большой редакции», ей ответили, что это повлечет дополнительные траты бюджетных средств. «Когда я подготовила законопроект, в котором мы предложили передать полномочия по охране школ, например, в ведение Росгвардии, мне пришел ответ, что это повлечет за собой увеличение численности сотрудников ведомства, и трату бюджетных средств. А сколько еще нужно, чтобы погибло детей, чтобы мы поняли, что это не тот вопрос, на котором нужно экономить?», — высказалась Лантратова в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс». Она отметила, что сейчас ей сообщают о проведении обсуждений и совещаний по вопросам безопасности в школах. Но пока альтернативных вариантов депутат не видит. По мнению Лантратовой, в образовательных учреждениях должна быть создана стопроцентная безопасность. Чтобы родители были спокойны за своих детей. Лантратова подготовила законопроект о привлечении Росгвардии к охране детсадов и школ весной этого года. Лантратова считает, что та сумма денег, которая понадобится на содержание сотрудников, вполне подъемная для бюджета страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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