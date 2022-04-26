Челябинский депутат просит привлечь Росгвардию к охране детсадов

Тревожная кнопка в экстренных ситуациях не помогает, считает депутат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова просит привлечь Росгвардию к охране детских садов после бойни в Ульяновской области. Она считает, что кнопка тревожной сигнализации не помогает обезопасить детей.

«Наша фракция давно предлагает отдать Росгвардии охрану детсадов, школ. Мы подготовили соответствующий законопроект и отправили его на отзыв в правительство, я написала запрос в Росгвардию. Мне ответили, что для этого Росгвардии потребуется увеличить численность штата до 776,2 тыс. человек и на их содержание из федерального бюджета понадобится 594,3 млрд рублей ежегодно», — написала она в своем telegram-канале.

Лантратова считает, что эта «огромная сумма денег, но она подъемная для нашей страны». По ее данным, сейчас образовательные организации на договорной основе обслуживают частные охранные предприятия, которые выполняют работу формально. По факту в школах и садиках вместо охранника работает мужчина предпенсионного возраста без специальной подготовки. Все, что он может — нажать на тревожную кнопку, но этого недостаточно для обеспечения безопасности детей и педагогов.

Ранее первый вице-губернатор региона Ирина Гехт сообщала, что в Челябинской области в связи с событиями в Ульяновской области будет усилен режим охраны образовательных учреждений.

Сегодня в детский сад «Рябинка» в поселке Вешкайм Ульяновской области во время тихого часа пришел 26-летний Руслан Ахтямов. Он застрелил нянечку, двоих детей2016 и 2017 годов рождения и ранил воспитательницу. Перед этим он убил соседа, у которого забрал ружье. После нападения Ахтямов, который состоял на учете в психиатрической больнице около 10 лет, покончил с собой.

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