HR Лоикова: покинувшим РФ на фоне мобилизации мужчинам грозит потеря работы

12 октября 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Женщин готовы нанимать даже в мужские коллективы, сказала Зулия Лоикова Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Уехавшие из России на фоне мобилизации мужчины рискуют лишиться работы. Работодателям придется переплачивать налоги из-за их отъезда. Об этом в беседе с URA.RU сообщила HR-консультант, эксперт в области управления персоналом Зулия Лоикова. «Кто уехал, не учитывает рисков. Если они более полугода не живут в России, они становятся неналоговыми резидентами, и платить налог работодателю за них уже придется не 13%, а 30%. Люди об этом не думают, и компании пытаются избавиться от балласта этой ответственности и ищут замену», — сказала Зулия Лоикова. Также сейчас в связи с оттоком кадров открываются должности для женщин, которые ранее им были практически недоступны. «Еще тренд, который оголил часть рынка. Это касается топовых позиций. В связи с объявлением частичной мобилизации многие компании потеряли своих сотрудников, которые в спешном порядке выехали за границу. И предупредили работодателей о том, что будут работать удаленно постфактум. Это ключевые позиции, и оставлять обезглавленными направления они не могут. Сотрудники есть, но им ищут замену. Рассматривают на их место и женщин, преимущественно с опытом работы на те позиции, которые раньше были для них закрыты», — отметила HR. По ее словам, женщины являются более стабильным вариантом, как работники. «Ситуация очень поменялась за последнюю неделю. И даже в тех отраслях, где большинство — мужчины, например, в строительстве, у меня многие собственники говорят, что готовы рассмотреть женщин, либо мужчин, которые негодны по состоянию здоровья к мобилизации. Мужчины у нас сейчас в группе риска. Есть тренд, что женщины являются движущей силой. Более того, по эмоциональному состоянию женщины более адаптабельны. Женская психика мягче, не столь деформируется в моменты стресса. Она быстро возвращается в исходное положение. Мужчины больше склонны переживать, закрываться, и для них стресс более травматичный», — добавила специалист. Она объяснила, что нельзя сказать, что рынок полностью переориентировался на женщин. «Многие компании получают бронь на своих сотрудников мужчин. Поэтому, я не могу сказать, что большинство компаний говорят им нет. Я считаю, что все достойны равных условий», — подчеркнула эксперт в области управления персоналом.

Уехавшие из России на фоне мобилизации мужчины рискуют лишиться работы. Работодателям придется переплачивать налоги из-за их отъезда. Об этом в беседе с URA.RU сообщила HR-консультант, эксперт в области управления персоналом Зулия Лоикова. «Кто уехал, не учитывает рисков. Если они более полугода не живут в России, они становятся неналоговыми резидентами, и платить налог работодателю за них уже придется не 13%, а 30%. Люди об этом не думают, и компании пытаются избавиться от балласта этой ответственности и ищут замену», — сказала Зулия Лоикова. Также сейчас в связи с оттоком кадров открываются должности для женщин, которые ранее им были практически недоступны. «Еще тренд, который оголил часть рынка. Это касается топовых позиций. В связи с объявлением частичной мобилизации многие компании потеряли своих сотрудников, которые в спешном порядке выехали за границу. И предупредили работодателей о том, что будут работать удаленно постфактум. Это ключевые позиции, и оставлять обезглавленными направления они не могут. Сотрудники есть, но им ищут замену. Рассматривают на их место и женщин, преимущественно с опытом работы на те позиции, которые раньше были для них закрыты», — отметила HR. По ее словам, женщины являются более стабильным вариантом, как работники. «Ситуация очень поменялась за последнюю неделю. И даже в тех отраслях, где большинство — мужчины, например, в строительстве, у меня многие собственники говорят, что готовы рассмотреть женщин, либо мужчин, которые негодны по состоянию здоровья к мобилизации. Мужчины у нас сейчас в группе риска. Есть тренд, что женщины являются движущей силой. Более того, по эмоциональному состоянию женщины более адаптабельны. Женская психика мягче, не столь деформируется в моменты стресса. Она быстро возвращается в исходное положение. Мужчины больше склонны переживать, закрываться, и для них стресс более травматичный», — добавила специалист. Она объяснила, что нельзя сказать, что рынок полностью переориентировался на женщин. «Многие компании получают бронь на своих сотрудников мужчин. Поэтому, я не могу сказать, что большинство компаний говорят им нет. Я считаю, что все достойны равных условий», — подчеркнула эксперт в области управления персоналом.