Рогов: 34 страны вмешались в конфликт на Украине в Запорожье

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Наемники из 34 стран участвуют в конфликте на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наемники из 34 стран были направлены в зону конфликта на Украине. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наемники из 34 стран участвуют в боевых действиях», — цитирует Рогова ТАСС. Он уточнил, что все эти наемники участвуют в боях в Запорожской области.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь.

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Наемники из 34 стран были направлены в зону конфликта на Украине. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наемники из 34 стран участвуют в боевых действиях», — цитирует Рогова ТАСС. Он уточнил, что все эти наемники участвуют в боях в Запорожской области. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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