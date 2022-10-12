Рогов: 34 страны вмешались в конфликт на Украине в Запорожье

Наемники из 34 стран участвуют в конфликте на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Наемники из 34 стран были направлены в зону конфликта на Украине. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наемники из 34 стран участвуют в боевых действиях», — цитирует Рогова ТАСС. Он уточнил, что все эти наемники участвуют в боях в Запорожской области.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь.
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