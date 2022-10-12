Рогов: 34 страны вмешались в конфликт на Украине в Запорожье

12 октября 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Наемники из 34 стран участвуют в конфликте на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наемники из 34 стран были направлены в зону конфликта на Украине. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наемники из 34 стран участвуют в боевых действиях», — цитирует Рогова ТАСС. Он уточнил, что все эти наемники участвуют в боях в Запорожской области. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь.

Наемники из 34 стран были направлены в зону конфликта на Украине. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наемники из 34 стран участвуют в боевых действиях», — цитирует Рогова ТАСС. Он уточнил, что все эти наемники участвуют в боях в Запорожской области. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого начала операции, на стороне Киева воюют иностранные наемники. Кроме того, США и страны Запада оказывают Украине финансовую и военную помощь.