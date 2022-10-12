Задержанного экс-сотрудника челябинского суда отправили в наркологию

Арсений Губка пройдет сеансы восстановления в наркодиспансере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задержанного с наркотиками Арсения Губка, являющегося сыном судьи Центрального райсуда Челябинска, и бывшим архивариусом в аппарате мирового судьи, отправили на лечение в наркологию. Об этом сообщил источник URA.RU.

«Арсений Губка был отправлен на лечение в наркологический диспансер. Это произошло после задержания его с партией наркотиков», — сообщил источник URA.RU.

До задержания Губка занимал должность архивариуса в аппарате мирового судьи на одном из судебных участков Калининского района Челябинска. После истории с задержанием и наркотиками он был уволен. Данные о нем уже исчезли с сайта судебного участка.

Губка был задержан 4 октября сотрудниками ППС. Забрав наркотик из тайника, он попал во внимание правоохранителей. Против него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ. В пресс-службе Центрального райсуда сообщили, что не владеют информацией по данному инциденту.