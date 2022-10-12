Путин указал виновного во взрывах на «Северных потоках»

Путин: США организовали диверсии на «Северных потоках»

12 октября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Выгодоприобретатели взрывов на «Северных потоках» понятны, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Благодаря диверсиям на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» США могут спокойно поставлять свои энергоресурсы в Европу. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «А кто стоит за диверсией на „Северных потоках“? Тот, кто стремится окончательно разорвать связи между Россией и Евросоюзом и конечно тот, кто технически способен устроить такие взрывы. Выгодоприобретатели взрывов на „Северных потоках“ и так понятны. США, конечно, которые могут теперь поставлять свои энергоресурсы», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в telegram-канале Кремля.

Благодаря диверсиям на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» США могут спокойно поставлять свои энергоресурсы в Европу. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «А кто стоит за диверсией на „Северных потоках“? Тот, кто стремится окончательно разорвать связи между Россией и Евросоюзом и конечно тот, кто технически способен устроить такие взрывы. Выгодоприобретатели взрывов на „Северных потоках“ и так понятны. США, конечно, которые могут теперь поставлять свои энергоресурсы», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в telegram-канале Кремля.