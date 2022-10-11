В Челябинске упал спрос на покупку жилья

Спрос на покупку жилья снизился на 90% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске спрос на покупку жилья после объявления о частичной мобилизации снизился на 90%. Как сообщил URA.RU директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников, в настоящий момент звонков от потенциальных покупателей риелторам почти не поступает.

«В Челябинске спрос на покупку недвижимости по сравнению с началом третьего квартала этого года снизился практически на 90%. Это связано с тем, что после объявления о частичной мобилизации, многие люди, которые имели возможность приобретать жилье, с деньгами, приняли решение переждать всю эту ситуацию за границей», — сообщил Подпятников.

По словам риелтора Елены Гоголевой, в Челябинске на рынке недвижимости стало больше предложений о продаже жилья. При этом многие собственники квартир предлагают хорошие скидки. По этой причине количество частных инвесторов в городе выросло на 20%.

Ранее на портале Единого ресурса застройщиков сообщалось, что в Челябинской области спрос на новостройки во втором квартале 2022 года по сравнению с прошлым годом снизился на 69%. Согласно исследованию, регион оказался на втором место среди городов-миллионников по сокращению спроса на первичную недвижимость.

Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. По указу президента РФ Владимира Путина, из запаса должны призвать около 300 тысяч граждан, обучить их военному делу, и отправить на спецоперацию.