Депутат челябинского района ждет отправку на прифронтовую линию

Сергею Радаеву предстоит пройти интенсивную боевую подготовку недалеко от зоны спецоперации Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Янгельского сельсовета Агаповского района (Челябинская область) Сергей Радаев ждет отправку на прифронтовую территорию. Об этом Радаев рассказал URA.RU, находясь перед отправкой в 32-м военном городке в Екатеринбурге.

«Сейчас я прибываю в 32-м военном городке в Екатеринбурге. Сегодня или завтра нас должны отправить либо в Ростов, либо в Белгород. Настроение боевое. Передаю привет всем землякам, семье и друзьям», — сообщил URA.RU Радаев.

Радаеву предстоит пройти интенсивную боевую подготовку на полигонах в тыловых районах проведения специальной военной операции. Депутат отметил, что в 32-м военном городке много ребят из Златоуста, Миасса и Магнитогорска. А вот коллег-депутатов из региона он в военном городке пока не встретил.

«Я срочную на космодроме служил. Сейчас числюсь в 90-й гвардейской танковой дивизии. Условия в городке нормальные, с питанием у нас все хорошо», — заявил депутат.

Радаева мобилизовали, после того как он получил повестку из военкомата. Он убыл в учебный центр 6 октября.Ранее стало известно, что более десятка депутатов разных уровней получили повестки и будут участвовать в мобилизации. Губернатор Алексей Текслер заявил, что поддерживает таких политиков.

Указ о частичной мобилизации был подписан Владимиром Путиным 21 сентября. Это связано с проведением специальной военной операции (СВО), объявленной 24 февраля. По словам президента страны, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.