Путин заявил о готовности отремонтировать «Северные потоки»

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Путин заявил о том, что «Газовый поток» возможно починить только в случае обоснованной экономической безопасности Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Президент России Владимир Путин сообщил о готовности приступить к ремонту газопровода «Северный поток». Об этом глава государства заявил во время пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Отремонтировать подорванные газопроводы возможно, но только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута», — заявил Путин также добавил, что это является первостепенным условием.

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Президент России Владимир Путин сообщил о готовности приступить к ремонту газопровода «Северный поток». Об этом глава государства заявил во время пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя». «Отремонтировать подорванные газопроводы возможно, но только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута», — заявил Путин также добавил, что это является первостепенным условием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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