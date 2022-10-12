Путин заявил о готовности отремонтировать «Северные потоки» 12 октября 2022 в 16:11 Размер текста - 17 + Путин заявил о том, что «Газовый поток» возможно починить только в случае обоснованной экономической безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Президент России Владимир Путин сообщил о готовности приступить к ремонту газопровода «Северный поток». Об этом глава государства заявил во время пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя». «Отремонтировать подорванные газопроводы возможно, но только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута», — заявил Путин также добавил, что это является первостепенным условием. Президент России Владимир Путин сообщил о готовности приступить к ремонту газопровода «Северный поток». Об этом глава государства заявил во время пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя». «Отремонтировать подорванные газопроводы возможно, но только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута», — заявил Путин также добавил, что это является первостепенным условием. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям