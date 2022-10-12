Путин заявил о готовности отремонтировать «Северные потоки»

Путин заявил о том, что «Газовый поток» возможно починить только в случае обоснованной экономической безопасности
новость из сюжетаПовреждения «Северных потоков»
Президент России Владимир Путин сообщил о готовности приступить к ремонту газопровода «Северный поток». Об этом глава государства заявил во время пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя».
«Отремонтировать подорванные газопроводы возможно, но только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута», — заявил Путин также добавил, что это является первостепенным условием.
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