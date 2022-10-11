Курганские полицейские собрали 1,5 млн рублей для мобилизованных земляков

12 октября 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Полиция Кургана собрала 1,5 млн рублей для мобилизованных земляков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники курганской полиции собрали более миллиона рублей в качестве поддержки мобилизованных земляков. Об этом говорится на сайте правительства Курганской области. «Коллектив регионального управления МВД России собрал более 1,5 млн рублей для поддержки мобилизованных жителей области и их семей», — указано в сообщении. Средства собраны на специальный банковский счет, созданный в регионе для сбора средств в поддержку мобилизованных земляков. В управление социальной защиты населения помимо средств принимают гуманитарную помощь: продукты питания. Теплые носки, туристические коврики, спальные мешки и другие вещи первой необходимости. Глава региона Вадим Шумков выразил благодарность всем, кто оказывает помощь. «Мы уже приобрели многое, а сейчас размещаем еще больший заказ на целый ряд позиций — от одежды и маскхалатов до средств обогрева и товаров двойного назначения. По их получению сразу будем отправлять», — говорит губернатор. Он отметил, что помощь оказывается не только местной военной части, но и спецслужбам Донбасса. В Кургане принести вещи в пункт сбора гуманитарной помощи можно по адресам: ул. Советская, 110 и ул. Техническая, 4. Режим работы: с 10:00 до 19:00. Ранее URA.RU писало, что жители села Частоозерья Курганской области собирают мобилизованным газовые баллоны, сухое топливо и инструменты. Коробки с гумпомощью передадут в военную часть в Елани.

Сотрудники курганской полиции собрали более миллиона рублей в качестве поддержки мобилизованных земляков. Об этом говорится на сайте правительства Курганской области. «Коллектив регионального управления МВД России собрал более 1,5 млн рублей для поддержки мобилизованных жителей области и их семей», — указано в сообщении. Средства собраны на специальный банковский счет, созданный в регионе для сбора средств в поддержку мобилизованных земляков. В управление социальной защиты населения помимо средств принимают гуманитарную помощь: продукты питания. Теплые носки, туристические коврики, спальные мешки и другие вещи первой необходимости. Глава региона Вадим Шумков выразил благодарность всем, кто оказывает помощь. «Мы уже приобрели многое, а сейчас размещаем еще больший заказ на целый ряд позиций — от одежды и маскхалатов до средств обогрева и товаров двойного назначения. По их получению сразу будем отправлять», — говорит губернатор. Он отметил, что помощь оказывается не только местной военной части, но и спецслужбам Донбасса. В Кургане принести вещи в пункт сбора гуманитарной помощи можно по адресам: ул. Советская, 110 и ул. Техническая, 4. Режим работы: с 10:00 до 19:00. Ранее URA.RU писало, что жители села Частоозерья Курганской области собирают мобилизованным газовые баллоны, сухое топливо и инструменты. Коробки с гумпомощью передадут в военную часть в Елани.