11 октября 2022

Жители ХМАО, сбежавшие в Казахстан после объявления мобилизации, жалуются на жизнь

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Эмигранты жалуются на большое количество бюрократии и отсутствие работы Фото:

Жители ХМАО, которые уехали в Казахстан после объявления мобилизации, рассказали, что им не нравится в эмиграции в соседней стране. В частности, югорчане жалуются корреспонденту URA.RU на большое количество документов, которые нужно оформить, дорогое жилье и тоску по родине.

«Второй раз семьей в Казахстане. Первый раз уехали, потом вернулись, там проблемы с работой и жилье довольно-таки дорогое. Кроме того, нужно оформлять много документов в течение трех дней после приезда», — рассказала на условиях анонимности одна из уехавших.

По словам другого эмигранта, он всю жизнь прожил в одном городе, а теперь пришлось уехать. Очень скучает по родине, но боится возвращаться.

«Ходим подавленные все. Читаем новости, у многих заканчиваются деньги. Наверное, придется возвращаться в Россию», — пишет анонимный собеседник корреспондента URA.RU.

Президент России Владимир Путин объявил мобилизацию 21 сентября. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин написал, что россияне, уехавшие из страны во время мобилизации, пожалеют о своем решении.

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Жители ХМАО, которые уехали в Казахстан после объявления мобилизации, рассказали, что им не нравится в эмиграции в соседней стране. В частности, югорчане жалуются корреспонденту URA.RU на большое количество документов, которые нужно оформить, дорогое жилье и тоску по родине. «Второй раз семьей в Казахстане. Первый раз уехали, потом вернулись, там проблемы с работой и жилье довольно-таки дорогое. Кроме того, нужно оформлять много документов в течение трех дней после приезда», — рассказала на условиях анонимности одна из уехавших. По словам другого эмигранта, он всю жизнь прожил в одном городе, а теперь пришлось уехать. Очень скучает по родине, но боится возвращаться. «Ходим подавленные все. Читаем новости, у многих заканчиваются деньги. Наверное, придется возвращаться в Россию», — пишет анонимный собеседник корреспондента URA.RU. Президент России Владимир Путин объявил мобилизацию 21 сентября. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин написал, что россияне, уехавшие из страны во время мобилизации, пожалеют о своем решении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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