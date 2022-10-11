Жители ХМАО, сбежавшие в Казахстан после объявления мобилизации, жалуются на жизнь

12 октября 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Эмигранты жалуются на большое количество бюрократии и отсутствие работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители ХМАО, которые уехали в Казахстан после объявления мобилизации, рассказали, что им не нравится в эмиграции в соседней стране. В частности, югорчане жалуются корреспонденту URA.RU на большое количество документов, которые нужно оформить, дорогое жилье и тоску по родине. «Второй раз семьей в Казахстане. Первый раз уехали, потом вернулись, там проблемы с работой и жилье довольно-таки дорогое. Кроме того, нужно оформлять много документов в течение трех дней после приезда», — рассказала на условиях анонимности одна из уехавших. По словам другого эмигранта, он всю жизнь прожил в одном городе, а теперь пришлось уехать. Очень скучает по родине, но боится возвращаться. «Ходим подавленные все. Читаем новости, у многих заканчиваются деньги. Наверное, придется возвращаться в Россию», — пишет анонимный собеседник корреспондента URA.RU. Президент России Владимир Путин объявил мобилизацию 21 сентября. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин написал, что россияне, уехавшие из страны во время мобилизации, пожалеют о своем решении.

Жители ХМАО, которые уехали в Казахстан после объявления мобилизации, рассказали, что им не нравится в эмиграции в соседней стране. В частности, югорчане жалуются корреспонденту URA.RU на большое количество документов, которые нужно оформить, дорогое жилье и тоску по родине. «Второй раз семьей в Казахстане. Первый раз уехали, потом вернулись, там проблемы с работой и жилье довольно-таки дорогое. Кроме того, нужно оформлять много документов в течение трех дней после приезда», — рассказала на условиях анонимности одна из уехавших. По словам другого эмигранта, он всю жизнь прожил в одном городе, а теперь пришлось уехать. Очень скучает по родине, но боится возвращаться. «Ходим подавленные все. Читаем новости, у многих заканчиваются деньги. Наверное, придется возвращаться в Россию», — пишет анонимный собеседник корреспондента URA.RU. Президент России Владимир Путин объявил мобилизацию 21 сентября. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин написал, что россияне, уехавшие из страны во время мобилизации, пожалеют о своем решении.