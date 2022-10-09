Володин: уехавшие из России во время мобилизации пожалеют об этом

10 октября 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Осознание ошибки по возвращению в Россию обязательно придет, сказал Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Россияне, уехавшие из страны во время мобилизации, пожалеют о своем решении. Об этом в своем telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Сегодня многие обсуждают, сколько человек уехало из страны. В Казахстан, Грузию, Монголию, другие государства. На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. Их поступок — предательство по отношению к стране. В будущем многие об этом будут сожалеть. Осознание ошибки по возвращению в Россию обязательно придет, но будет поздно», — уточнил он. Председатель Госдумы подчеркнул, что нужно оказывать поддержку новоприбывшим гражданам России из присоединенных территорий. Он отметил, что новоприбывшими гражданами стали более восьми миллионов жителей. Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизацию. Всего планируется привлечь около 300 тысяч запасников. Некоторые граждане после этого начали покидать Россию. В связи с этим Северная Осетия заявляла, что будет выдавать повестки на границе с Грузией.

Россияне, уехавшие из страны во время мобилизации, пожалеют о своем решении. Об этом в своем telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Сегодня многие обсуждают, сколько человек уехало из страны. В Казахстан, Грузию, Монголию, другие государства. На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. Их поступок — предательство по отношению к стране. В будущем многие об этом будут сожалеть. Осознание ошибки по возвращению в Россию обязательно придет, но будет поздно», — уточнил он. Председатель Госдумы подчеркнул, что нужно оказывать поддержку новоприбывшим гражданам России из присоединенных территорий. Он отметил, что новоприбывшими гражданами стали более восьми миллионов жителей. Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизацию. Всего планируется привлечь около 300 тысяч запасников. Некоторые граждане после этого начали покидать Россию. В связи с этим Северная Осетия заявляла, что будет выдавать повестки на границе с Грузией.