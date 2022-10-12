МИД Венгрии спрогнозировали кризис в Европе до 2025 года

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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, будапешт, венгрия, королевский дворец, флаг венгрии
Европейский кризис будет продолжаться в 2023 и 2024 годах Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Кризис в Европе будет продолжаться и в 2023, и в 2024 году. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Кризис в Европе продлиться и в 2023, и в 2024 году», — цитирует Сийярто РИА «Новости». Он отметил, что кризис в Европе имеет статус долгосрочного.

Евросоюз и другие западные страны поддерживают Украину в конфликте с Россией. Киев получает оружие и финансовую помощь от Европы. После введения антироссийских санкций ЕС столкнулся с энергетическим кризисом.

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Кризис в Европе будет продолжаться и в 2023, и в 2024 году. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Кризис в Европе продлиться и в 2023, и в 2024 году», — цитирует Сийярто РИА «Новости». Он отметил, что кризис в Европе имеет статус долгосрочного. Евросоюз и другие западные страны поддерживают Украину в конфликте с Россией. Киев получает оружие и финансовую помощь от Европы. После введения антироссийских санкций ЕС столкнулся с энергетическим кризисом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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