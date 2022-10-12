МИД Венгрии спрогнозировали кризис в Европе до 2025 года

12 октября 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Европейский кризис будет продолжаться в 2023 и 2024 годах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Кризис в Европе будет продолжаться и в 2023, и в 2024 году. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Кризис в Европе продлиться и в 2023, и в 2024 году», — цитирует Сийярто РИА «Новости». Он отметил, что кризис в Европе имеет статус долгосрочного. Евросоюз и другие западные страны поддерживают Украину в конфликте с Россией. Киев получает оружие и финансовую помощь от Европы. После введения антироссийских санкций ЕС столкнулся с энергетическим кризисом.

Кризис в Европе будет продолжаться и в 2023, и в 2024 году. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Кризис в Европе продлиться и в 2023, и в 2024 году», — цитирует Сийярто РИА «Новости». Он отметил, что кризис в Европе имеет статус долгосрочного. Евросоюз и другие западные страны поддерживают Украину в конфликте с Россией. Киев получает оружие и финансовую помощь от Европы. После введения антироссийских санкций ЕС столкнулся с энергетическим кризисом.