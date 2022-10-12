МИД Венгрии спрогнозировали кризис в Европе до 2025 года

Европейский кризис будет продолжаться в 2023 и 2024 годах
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
Кризис в Европе будет продолжаться и в 2023, и в 2024 году. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Кризис в Европе продлиться и в 2023, и в 2024 году», — цитирует Сийярто РИА «Новости». Он отметил, что кризис в Европе имеет статус долгосрочного.
Евросоюз и другие западные страны поддерживают Украину в конфликте с Россией. Киев получает оружие и финансовую помощь от Европы. После введения антироссийских санкций ЕС столкнулся с энергетическим кризисом.
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