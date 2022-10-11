11 октября 2022

Пермские власти пытаются продать теплоход середины прошлого века

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжи и места для купания города Кургана, спасательный круг, причал
Теплоход выставлен на аукцион с начальной ценой в 135 тысяч рублей Фото:

Администрация Красновишерского городского округа (Пермский край) объявила аукцион по продаже буксирного теплохода выпуска середины прошлого века. Начальная цена контракта — 135 тысяч рублей. Об этом сообщается в аукционной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк — Автоматизированная система торгов» (Сбербанк-АСТ).

«Наименование лота: буксирный теплоход „К-1-1671“. Теплоход состоит из корпуса, металл корпуса сталь, не укомплектован, 1957 года постройки. Тип имущества — муниципальная собственность», — говорится в техзадании к госзакупке.

Уточняется, что аукцион проводится в рамках мероприятий по приватизации движимого и недвижимого муниципального имущества. Для участия в конкурсной процедуре необходимо внести задаток в 27 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти выставили на продажу здание поликлиники в умирающем поселке. Актив оценили в 800 тысяч рублей.

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Администрация Красновишерского городского округа (Пермский край) объявила аукцион по продаже буксирного теплохода выпуска середины прошлого века. Начальная цена контракта — 135 тысяч рублей. Об этом сообщается в аукционной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк — Автоматизированная система торгов» (Сбербанк-АСТ). «Наименование лота: буксирный теплоход „К-1-1671“. Теплоход состоит из корпуса, металл корпуса сталь, не укомплектован, 1957 года постройки. Тип имущества — муниципальная собственность», — говорится в техзадании к госзакупке. Уточняется, что аукцион проводится в рамках мероприятий по приватизации движимого и недвижимого муниципального имущества. Для участия в конкурсной процедуре необходимо внести задаток в 27 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти выставили на продажу здание поликлиники в умирающем поселке. Актив оценили в 800 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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