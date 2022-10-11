Пермские власти пытаются продать теплоход середины прошлого века

Администрация Красновишерского городского округа (Пермский край) объявила аукцион по продаже буксирного теплохода выпуска середины прошлого века. Начальная цена контракта — 135 тысяч рублей. Об этом сообщается в аукционной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк — Автоматизированная система торгов» (Сбербанк-АСТ).
«Наименование лота: буксирный теплоход „К-1-1671“. Теплоход состоит из корпуса, металл корпуса сталь, не укомплектован, 1957 года постройки. Тип имущества — муниципальная собственность», — говорится в техзадании к госзакупке.
Уточняется, что аукцион проводится в рамках мероприятий по приватизации движимого и недвижимого муниципального имущества. Для участия в конкурсной процедуре необходимо внести задаток в 27 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти выставили на продажу здание поликлиники в умирающем поселке. Актив оценили в 800 тысяч рублей.
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