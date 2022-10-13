Диетолог Русакова назвала продукты, полезные для нервной системы

Диетолог Русакова: нужно есть цитрусовые бананы и творог для здоровья нервов

Цитрусовые снижают содержание гормона стресса в крови, сказала Дарья Русакова Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог помогают правильно функционировать нашей нервной системе и снижают уровень стресса. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«Травяные чаи, например, ромашка, мята, липа или боярышник нормализуют уровень кортизола, позволяя нервной системе успокоиться. Цитрусовые: лимон, апельсин, грейпфрут снижают уровень кортизола в крови. А источники магния, такие как бурый рис, шпинат, бананы, обладают эффектом анти-стресс», — сказала Дарья Русакова.

Она отметила, что высвобождение серотонина происходит при активном участии аминокислоты триптофана. «Регулярное употребление продуктов с высоким ее содержанием помогает нашему мозгу активнее вырабатывать серотонин. Триптофана много в сыре, твороге, бобовых и цельнозерновых продуктах», — объяснила нутрициолог.

Ранее диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина рассказала, какие продукты могут заменить успокоительное. По ее словам, каша, мясо и цельнозерновой хлеб из-за содержания витаминов группы В способны снижать тревогу.