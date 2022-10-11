Курганский сенатор улетел в Калининград на заседание комитета по обороне

Сенатор Сергей Муратов вместе с коллегами из Совета Федерации отправился в командировку в Калининград Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, сенатор Сергей Муратов, который представляет в Совфеде Курганскую область, принимает участие в выездном заседании комитета в Калининграде. Вместе с коллегами в самом западном регионе страны он пробудет до конца этой недели. Об этом политик рассказал URA.RU.

«Комитет по обороне и безопасности смотрит, как обстоят дела в Калининградской области. Встретились с губернатором региона [Антоном Алихановым]. Глава очень серьезно подходит ко всем вещам, полностью владеет ситуацией в регионе. Активно проходят совещания и обсуждения», — рассказал сенатор. По его словам, сейчас население Калининградской области встревожено, но поводов для беспокойства, уверяет Муратов, нет. На территории находятся группировки ВС РФ, как военно-морского флота, так и сухопутных войск.

Сенатор отметил, что впервые в Калининграде, но посмотреть город, вероятно, не успеет. Это связано с тем, что график работы комитета вплоть до субботы очень плотный. Он добавил, что намерен вернуться в Калининград, чтобы побывать в самой западной точке России в качестве туриста вместе с семьей.

На официальном сайте Совета Федерации указано, что мероприятие проходило на площадке судостроительного завода «Янтарь». Участники обсудили вопросы господдержки предприятий оборонно-промышленного, познакомились с продукцией, которую производят на заводе.

Ранее URA.RU писало, что в начале октября Муратов был назначен заместителем председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ. До этого он являлся членом комитета. Курганскую область в верхней палате российского парламента Муратов представляет с 2020 года.

Сенатор Сергей Муратов (пятый справа) принимает участие в совещании комитета по обороне и безопасности в Калининграде Фото с официального сайта Совета Федерации