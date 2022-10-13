Офтальмолог Азнаурян заявил об опасности просмотра телевизора в темноте

Просмотр телевизора или чтение при выключенном свете способствует снижению остроты зрения и повышению глазного давления. Об этом в беседе с URA.RU рассказал основатель и руководитель Объединения глазных клиник «Ясный Взор», президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян.
«В лучшем случае просмотр телевизора или чтения в темноте может привести к усталости глаз. А при осложнениях — к увеличению глазного давления и ухудшению остроты зрения», — сказал Игорь Азнаурян.
Он объяснил, каким должно быть освещение, безопасное для глаз. «Сетчатка глаза не любит резких перепадов освещения. Это относится и к помещению, где находится гаджет. Поэтому ни в коем случае не рекомендовано смотреть или читать в темноте. Всегда должен быть включен общий свет. При этом также недопустимо, чтобы светильник на потолке или на стене отражались на экране телевизора», — отметил профессор.
Ранее врач-сомнолог Медицинской академии им. Сеченова Михаил Полуэктов также не рекомендовал читать перед сном. По его словам, это занятие возбуждает нервную систему и не дает ей успокоиться.
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Просмотр телевизора или чтение при выключенном свете способствует снижению остроты зрения и повышению глазного давления. Об этом в беседе с URA.RU рассказал основатель и руководитель Объединения глазных клиник «Ясный Взор», президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян. «В лучшем случае просмотр телевизора или чтения в темноте может привести к усталости глаз. А при осложнениях — к увеличению глазного давления и ухудшению остроты зрения», — сказал Игорь Азнаурян. Он объяснил, каким должно быть освещение, безопасное для глаз. «Сетчатка глаза не любит резких перепадов освещения. Это относится и к помещению, где находится гаджет. Поэтому ни в коем случае не рекомендовано смотреть или читать в темноте. Всегда должен быть включен общий свет. При этом также недопустимо, чтобы светильник на потолке или на стене отражались на экране телевизора», — отметил профессор. Ранее врач-сомнолог Медицинской академии им. Сеченова Михаил Полуэктов также не рекомендовал читать перед сном. По его словам, это занятие возбуждает нервную систему и не дает ей успокоиться.