Офтальмолог Азнаурян заявил об опасности просмотра телевизора в темноте

Офтальмолог Азнаурян: смотреть телевизор в темноте опасно для глаз

Нельзя, чтобы светильники отражались в экране телевизора, предупредил Игорь Азнаурян Фото: Анна Майорова © URA.RU

Просмотр телевизора или чтение при выключенном свете способствует снижению остроты зрения и повышению глазного давления. Об этом в беседе с URA.RU рассказал основатель и руководитель Объединения глазных клиник «Ясный Взор», президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян.

«В лучшем случае просмотр телевизора или чтения в темноте может привести к усталости глаз. А при осложнениях — к увеличению глазного давления и ухудшению остроты зрения», — сказал Игорь Азнаурян.

Он объяснил, каким должно быть освещение, безопасное для глаз. «Сетчатка глаза не любит резких перепадов освещения. Это относится и к помещению, где находится гаджет. Поэтому ни в коем случае не рекомендовано смотреть или читать в темноте. Всегда должен быть включен общий свет. При этом также недопустимо, чтобы светильник на потолке или на стене отражались на экране телевизора», — отметил профессор.

Ранее врач-сомнолог Медицинской академии им. Сеченова Михаил Полуэктов также не рекомендовал читать перед сном. По его словам, это занятие возбуждает нервную систему и не дает ей успокоиться.