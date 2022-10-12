Помощник президента раскрыл планы Путина на саммит в Азии

На саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане президент России Владимир Путин намерен обсудить вопросы экономического сотрудничества. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Что касается выступления нашего президента, то в нем будут затронуты вопросы экономического сотрудничества в Азии. Они включают восстановление цепочек поставок жизненно важных товаров, поддержании мира и стабильности на континенте с акцентом формирования там системы равной, общей и неделимой безопасности, основанной на общепризнанных принципах международного права», — приводит РИА «Новости» слова Ушакова.
По словам помощника президента, также будут обсуждаться вопросы гуманитарного характера. По итогам саммита будет подписан ряд совместных документов.
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На саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане президент России Владимир Путин намерен обсудить вопросы экономического сотрудничества. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Что касается выступления нашего президента, то в нем будут затронуты вопросы экономического сотрудничества в Азии. Они включают восстановление цепочек поставок жизненно важных товаров, поддержании мира и стабильности на континенте с акцентом формирования там системы равной, общей и неделимой безопасности, основанной на общепризнанных принципах международного права», — приводит РИА «Новости» слова Ушакова. По словам помощника президента, также будут обсуждаться вопросы гуманитарного характера. По итогам саммита будет подписан ряд совместных документов.