Помощник президента раскрыл планы Путина на саммит в Азии Помощник президента: в Астане Путин обсудит экономическое сотрудничество 12 октября 2022 в 19:11 Размер текста - 17 + Владимир Путин посетит саммит СВМДА в Астане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане президент России Владимир Путин намерен обсудить вопросы экономического сотрудничества. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Что касается выступления нашего президента, то в нем будут затронуты вопросы экономического сотрудничества в Азии. Они включают восстановление цепочек поставок жизненно важных товаров, поддержании мира и стабильности на континенте с акцентом формирования там системы равной, общей и неделимой безопасности, основанной на общепризнанных принципах международного права», — приводит РИА «Новости» слова Ушакова. По словам помощника президента, также будут обсуждаться вопросы гуманитарного характера. По итогам саммита будет подписан ряд совместных документов. На саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане президент России Владимир Путин намерен обсудить вопросы экономического сотрудничества. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Что касается выступления нашего президента, то в нем будут затронуты вопросы экономического сотрудничества в Азии. Они включают восстановление цепочек поставок жизненно важных товаров, поддержании мира и стабильности на континенте с акцентом формирования там системы равной, общей и неделимой безопасности, основанной на общепризнанных принципах международного права», — приводит РИА «Новости» слова Ушакова. По словам помощника президента, также будут обсуждаться вопросы гуманитарного характера. По итогам саммита будет подписан ряд совместных документов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям