Помощник президента раскрыл планы Путина на саммит в Азии

Помощник президента: в Астане Путин обсудит экономическое сотрудничество
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проезд кортежа президента России Владимира Путина по улицам Екатеринбурга. Екатеринбург , аурус, aurus, кортеж
Владимир Путин посетит саммит СВМДА в Астане Фото:

На саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане президент России Владимир Путин намерен обсудить вопросы экономического сотрудничества. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Что касается выступления нашего президента, то в нем будут затронуты вопросы экономического сотрудничества в Азии. Они включают восстановление цепочек поставок жизненно важных товаров, поддержании мира и стабильности на континенте с акцентом формирования там системы равной, общей и неделимой безопасности, основанной на общепризнанных принципах международного права», — приводит РИА «Новости» слова Ушакова.

По словам помощника президента, также будут обсуждаться вопросы гуманитарного характера. По итогам саммита будет подписан ряд совместных документов.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

На саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане президент России Владимир Путин намерен обсудить вопросы экономического сотрудничества. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Что касается выступления нашего президента, то в нем будут затронуты вопросы экономического сотрудничества в Азии. Они включают восстановление цепочек поставок жизненно важных товаров, поддержании мира и стабильности на континенте с акцентом формирования там системы равной, общей и неделимой безопасности, основанной на общепризнанных принципах международного права», — приводит РИА «Новости» слова Ушакова. По словам помощника президента, также будут обсуждаться вопросы гуманитарного характера. По итогам саммита будет подписан ряд совместных документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...