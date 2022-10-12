Помощник Путина похвалил Турцию за пророссийскую позицию на Западе

12 октября 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

Позиция Турция помогает увеличивать товарооборот с Россией Фото: Нина Калинина © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Отказ Турции от антироссийских санкций дает сильный импульс торговому обороту с Россией. Об этом заявил на пресс-конференции в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает корреспондент URA.RU. «Турция не присоединяется к антироссийским санкциям Запада. Это придает дополнительный импульс расширению торгово-экономического партнерства с Россией», — заявил Ушаков. Помощник президента добавил, что на встрече лидера Турции Реджепа Эрдогана и президента России Владимира Путина заявлялось об активизации торгово-экономического сотрудничества. Среди прочего, отмечается, что в 2021 году товарный оборот между странами вырос на 57%. Он составил 33 млрд долларов. В январе—июле этого года также отмечается рост — он составил 80%. Ранее Эрдоган заявил, что считает себя единственным лидером, который может вести диалог как с Путиным, так и с главой Украины Владимиром Зеленским. В конце сентября Эрдоган утверждал, что Анкара намерена в ближайшее время добиться встречи Путина с Зеленским. Однако переговоров не состоялось, так как Зеленский отказался от них из-за «ультиматумов России».

Отказ Турции от антироссийских санкций дает сильный импульс торговому обороту с Россией. Об этом заявил на пресс-конференции в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает корреспондент URA.RU. «Турция не присоединяется к антироссийским санкциям Запада. Это придает дополнительный импульс расширению торгово-экономического партнерства с Россией», — заявил Ушаков. Помощник президента добавил, что на встрече лидера Турции Реджепа Эрдогана и президента России Владимира Путина заявлялось об активизации торгово-экономического сотрудничества. Среди прочего, отмечается, что в 2021 году товарный оборот между странами вырос на 57%. Он составил 33 млрд долларов. В январе—июле этого года также отмечается рост — он составил 80%. Ранее Эрдоган заявил, что считает себя единственным лидером, который может вести диалог как с Путиным, так и с главой Украины Владимиром Зеленским. В конце сентября Эрдоган утверждал, что Анкара намерена в ближайшее время добиться встречи Путина с Зеленским. Однако переговоров не состоялось, так как Зеленский отказался от них из-за «ультиматумов России».