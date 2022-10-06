Эрдоган обозначил свою уникальность в общении с Путиным и Зеленским

Эрдоган заявил, что только он способен вести диалог с Путиным и Зеленским одновременно

07 октября 2022 в 03:26 Размер текста - 17 +

Эрдоган поговорит по телефону с Путиным Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает себя единственным лидером, который может вести диалог как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на пресс-конференции по программе Европейского политического сообщества в Праге. «Я не хочу хвастаться, но я являюсь единственным лидером, который может вести диалог как с господином Путиным, так и с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Именно благодаря нашим усилиям произошел обмен военнопленными, некоторые из которых находятся у нас», — приводит его слова агентство Anadolu. Эрдоган также заявил о запланированном телефонном разговоре с Путиным, в ходе которого лидеры намерены обсудить «последние события». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. С ее начала обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта. В конце сентября Эрдоган утверждал, что Анкара намерена в ближайшее время добиться встречи Путина с Зеленским. Однако в начале недели глава Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером. В МИДе РФ отказ от диалога назвали тупиком Зеленского.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает себя единственным лидером, который может вести диалог как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на пресс-конференции по программе Европейского политического сообщества в Праге. «Я не хочу хвастаться, но я являюсь единственным лидером, который может вести диалог как с господином Путиным, так и с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Именно благодаря нашим усилиям произошел обмен военнопленными, некоторые из которых находятся у нас», — приводит его слова агентство Anadolu. Эрдоган также заявил о запланированном телефонном разговоре с Путиным, в ходе которого лидеры намерены обсудить «последние события». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. С ее начала обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта. В конце сентября Эрдоган утверждал, что Анкара намерена в ближайшее время добиться встречи Путина с Зеленским. Однако в начале недели глава Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером. В МИДе РФ отказ от диалога назвали тупиком Зеленского.