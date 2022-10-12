Медведев напомнил США ядерный план России в ответ на провокации

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Политсовет партии
В программе российских сил ядерного сдерживания есть конкретные цели, отметил Дмитрий Медведев Фото:
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Если США используют против России крылатые ракеты, РФ нанесет ответный удар по целям, которые внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. Об этом в своем telegram-канале написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«А в Пиндостане еще один старый дурень нашелся, хоть и бывший. Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министр обороны, сказал, что США должны быть готовы использовать против России все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине. Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания», — написал Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ никому не угрожает ядерным оружием. По словам главы государства, страна готова применить его только для защиты собственного суверенитета.

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Если США используют против России крылатые ракеты, РФ нанесет ответный удар по целям, которые внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. Об этом в своем telegram-канале написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «А в Пиндостане еще один старый дурень нашелся, хоть и бывший. Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министр обороны, сказал, что США должны быть готовы использовать против России все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине. Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания», — написал Медведев. Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ никому не угрожает ядерным оружием. По словам главы государства, страна готова применить его только для защиты собственного суверенитета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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