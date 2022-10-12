Медведев напомнил США ядерный план России в ответ на провокации

Если США используют против России крылатые ракеты, РФ нанесет ответный удар по целям, которые внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. Об этом в своем telegram-канале написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«А в Пиндостане еще один старый дурень нашелся, хоть и бывший. Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министр обороны, сказал, что США должны быть готовы использовать против России все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине. Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания», — написал Медведев.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ никому не угрожает ядерным оружием. По словам главы государства, страна готова применить его только для защиты собственного суверенитета.
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Если США используют против России крылатые ракеты, РФ нанесет ответный удар по целям, которые внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. Об этом в своем telegram-канале написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «А в Пиндостане еще один старый дурень нашелся, хоть и бывший. Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министр обороны, сказал, что США должны быть готовы использовать против России все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине. Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания», — написал Медведев. Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ никому не угрожает ядерным оружием. По словам главы государства, страна готова применить его только для защиты собственного суверенитета.