Медведев напомнил США ядерный план России в ответ на провокации

12 октября 2022 в 20:02 Размер текста - 17 +

В программе российских сил ядерного сдерживания есть конкретные цели, отметил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Если США используют против России крылатые ракеты, РФ нанесет ответный удар по целям, которые внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. Об этом в своем telegram-канале написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «А в Пиндостане еще один старый дурень нашелся, хоть и бывший. Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министр обороны, сказал, что США должны быть готовы использовать против России все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине. Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания», — написал Медведев. Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ никому не угрожает ядерным оружием. По словам главы государства, страна готова применить его только для защиты собственного суверенитета.

Если США используют против России крылатые ракеты, РФ нанесет ответный удар по целям, которые внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. Об этом в своем telegram-канале написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «А в Пиндостане еще один старый дурень нашелся, хоть и бывший. Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министр обороны, сказал, что США должны быть готовы использовать против России все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине. Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания», — написал Медведев. Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ никому не угрожает ядерным оружием. По словам главы государства, страна готова применить его только для защиты собственного суверенитета.