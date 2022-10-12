Путин наградил сразу четверых свердловчан

12 октября 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о вручении наград 12 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин удостоил наградами четверых свердловчан, добившихся успехов в области медицины и культуры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Лаборант Центра гигиены и эпидемиологии №31 Алена Семкина награждена медалью Луки Крымского. Артист Уральского филармонического оркестра Андрей Постоев получил звание «Заслуженный артист России». Директор детской музыкальной школы Ольга Красулина и балетмейстер Дворца культуры Каменска-Уральского Лариса Смоланова стали заслуженными работниками культуры. Согласно опубликованному указу президента, наград удостоились десятки деятелей в области науки, медицины, культуры и других. Указ подписан 12 октября — в день официального опубликования. Ранее Путин уже награждал свердловчан за успехи в различных областях деятельности. В частности, 7 октября награды получили научный руководитель филиала Российской академии наук (РАН) и советник генерального директора свердловского завода керамических изделий.

Президент России Владимир Путин удостоил наградами четверых свердловчан, добившихся успехов в области медицины и культуры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Лаборант Центра гигиены и эпидемиологии №31 Алена Семкина награждена медалью Луки Крымского. Артист Уральского филармонического оркестра Андрей Постоев получил звание «Заслуженный артист России». Директор детской музыкальной школы Ольга Красулина и балетмейстер Дворца культуры Каменска-Уральского Лариса Смоланова стали заслуженными работниками культуры. Согласно опубликованному указу президента, наград удостоились десятки деятелей в области науки, медицины, культуры и других. Указ подписан 12 октября — в день официального опубликования. Ранее Путин уже награждал свердловчан за успехи в различных областях деятельности. В частности, 7 октября награды получили научный руководитель филиала Российской академии наук (РАН) и советник генерального директора свердловского завода керамических изделий.