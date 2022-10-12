Путин наградил сразу четверых свердловчан

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о вручении наград 12 октября Фото:

Президент России Владимир Путин удостоил наградами четверых свердловчан, добившихся успехов в области медицины и культуры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Лаборант Центра гигиены и эпидемиологии №31 Алена Семкина награждена медалью Луки Крымского. Артист Уральского филармонического оркестра Андрей Постоев получил звание «Заслуженный артист России». Директор детской музыкальной школы Ольга Красулина и балетмейстер Дворца культуры Каменска-Уральского Лариса Смоланова стали заслуженными работниками культуры.

Согласно опубликованному указу президента, наград удостоились десятки деятелей в области науки, медицины, культуры и других. Указ подписан 12 октября — в день официального опубликования.

Ранее Путин уже награждал свердловчан за успехи в различных областях деятельности. В частности, 7 октября награды получили научный руководитель филиала Российской академии наук (РАН) и советник генерального директора свердловского завода керамических изделий.

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Президент России Владимир Путин удостоил наградами четверых свердловчан, добившихся успехов в области медицины и культуры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Лаборант Центра гигиены и эпидемиологии №31 Алена Семкина награждена медалью Луки Крымского. Артист Уральского филармонического оркестра Андрей Постоев получил звание «Заслуженный артист России». Директор детской музыкальной школы Ольга Красулина и балетмейстер Дворца культуры Каменска-Уральского Лариса Смоланова стали заслуженными работниками культуры. Согласно опубликованному указу президента, наград удостоились десятки деятелей в области науки, медицины, культуры и других. Указ подписан 12 октября — в день официального опубликования. Ранее Путин уже награждал свердловчан за успехи в различных областях деятельности. В частности, 7 октября награды получили научный руководитель филиала Российской академии наук (РАН) и советник генерального директора свердловского завода керамических изделий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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