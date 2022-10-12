Путин наградил сразу четверых свердловчан

Президент России Владимир Путин удостоил наградами четверых свердловчан, добившихся успехов в области медицины и культуры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Лаборант Центра гигиены и эпидемиологии №31 Алена Семкина награждена медалью Луки Крымского. Артист Уральского филармонического оркестра Андрей Постоев получил звание «Заслуженный артист России». Директор детской музыкальной школы Ольга Красулина и балетмейстер Дворца культуры Каменска-Уральского Лариса Смоланова стали заслуженными работниками культуры.
Согласно опубликованному указу президента, наград удостоились десятки деятелей в области науки, медицины, культуры и других. Указ подписан 12 октября — в день официального опубликования.
Ранее Путин уже награждал свердловчан за успехи в различных областях деятельности. В частности, 7 октября награды получили научный руководитель филиала Российской академии наук (РАН) и советник генерального директора свердловского завода керамических изделий.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo