Мэр Екатеринбурга осудил чиновников, отменивших новогодние гуляния из-за спецоперации

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал чиновников из других регионов, отменивших новогодние праздники на фоне спецоперации РФ на Украине и частичной мобилизации, и дал понять, что ничего подобного в столице Урала не будет. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший на одном из совещаний у градоначальника.
«Орлов назвал это решение [об отмене гуляний] непродуманным, неверным. По его словам, что бы ни происходило, у людей должен быть повод отвлечься, чему-то порадоваться. Поэтому у нас [в городе] все пройдет по плану», — поделился собеседник агентства. В пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что не были свидетелями такого разговора, поэтому не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.
Об отмене или сокращении программы новогодних мероприятий в ряде субъектов РФ URA.RU рассказывало в конце прошлой недели. Подобные решения, в частности, приняли губернаторы Санкт-Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко соответственно, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, глава Калуги Дмитрий Денисов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава Тобольска (Тюменская область) Максим Афанасьев. А власти Ростова-на-Дону, Воронежа, Брянска и Краснодара отказались от шоу и фейерверков в дни города.
Высвободившиеся бюджетные средства чиновники обещали направить на помощь армии и мобилизованным гражданам. Однако в Минобороны позднее заявили, что необходимости в подобных шагах нет.
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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал чиновников из других регионов, отменивших новогодние праздники на фоне спецоперации РФ на Украине и частичной мобилизации, и дал понять, что ничего подобного в столице Урала не будет. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший на одном из совещаний у градоначальника. «Орлов назвал это решение [об отмене гуляний] непродуманным, неверным. По его словам, что бы ни происходило, у людей должен быть повод отвлечься, чему-то порадоваться. Поэтому у нас [в городе] все пройдет по плану», — поделился собеседник агентства. В пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что не были свидетелями такого разговора, поэтому не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. Об отмене или сокращении программы новогодних мероприятий в ряде субъектов РФ URA.RU рассказывало в конце прошлой недели. Подобные решения, в частности, приняли губернаторы Санкт-Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко соответственно, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, глава Калуги Дмитрий Денисов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава Тобольска (Тюменская область) Максим Афанасьев. А власти Ростова-на-Дону, Воронежа, Брянска и Краснодара отказались от шоу и фейерверков в дни города. Высвободившиеся бюджетные средства чиновники обещали направить на помощь армии и мобилизованным гражданам. Однако в Минобороны позднее заявили, что необходимости в подобных шагах нет.