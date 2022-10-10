10 октября 2022

Мэр Екатеринбурга осудил чиновников, отменивших новогодние гуляния из-за спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Ледового городка на Площади 1905 года. Екатеринбург , ледовый городок, площадь1905 года, гордума екатеринбурга, новый год, здание администрации города, ледовые фигуры
Отмены новогодних гуляний в Екатеринбурге не будет, заявил мэр Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал чиновников из других регионов, отменивших новогодние праздники на фоне спецоперации РФ на Украине и частичной мобилизации, и дал понять, что ничего подобного в столице Урала не будет. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший на одном из совещаний у градоначальника.

«Орлов назвал это решение [об отмене гуляний] непродуманным, неверным. По его словам, что бы ни происходило, у людей должен быть повод отвлечься, чему-то порадоваться. Поэтому у нас [в городе] все пройдет по плану», — поделился собеседник агентства. В пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что не были свидетелями такого разговора, поэтому не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.

Новость по теме
Минобороны попросило регионы не отменять новогодние мероприятия

Об отмене или сокращении программы новогодних мероприятий в ряде субъектов РФ URA.RU рассказывало в конце прошлой недели. Подобные решения, в частности, приняли губернаторы Санкт-Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко соответственно, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, глава Калуги Дмитрий Денисов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава Тобольска (Тюменская область) Максим Афанасьев. А власти Ростова-на-Дону, Воронежа, Брянска и Краснодара отказались от шоу и фейерверков в дни города.

Высвободившиеся бюджетные средства чиновники обещали направить на помощь армии и мобилизованным гражданам. Однако в Минобороны позднее заявили, что необходимости в подобных шагах нет.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал чиновников из других регионов, отменивших новогодние праздники на фоне спецоперации РФ на Украине и частичной мобилизации, и дал понять, что ничего подобного в столице Урала не будет. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший на одном из совещаний у градоначальника. «Орлов назвал это решение [об отмене гуляний] непродуманным, неверным. По его словам, что бы ни происходило, у людей должен быть повод отвлечься, чему-то порадоваться. Поэтому у нас [в городе] все пройдет по плану», — поделился собеседник агентства. В пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что не были свидетелями такого разговора, поэтому не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. Об отмене или сокращении программы новогодних мероприятий в ряде субъектов РФ URA.RU рассказывало в конце прошлой недели. Подобные решения, в частности, приняли губернаторы Санкт-Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко соответственно, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, глава Калуги Дмитрий Денисов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава Тобольска (Тюменская область) Максим Афанасьев. А власти Ростова-на-Дону, Воронежа, Брянска и Краснодара отказались от шоу и фейерверков в дни города. Высвободившиеся бюджетные средства чиновники обещали направить на помощь армии и мобилизованным гражданам. Однако в Минобороны позднее заявили, что необходимости в подобных шагах нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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