Глава МАГАТЭ отправился к Зеленскому после встречи с Путиным

12 октября 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

Рафаэль Гросси поехал в Киев Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправился в Киев после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «По согласованию с президентом Украины Владимиром Зеленским, после моих встреч в Петербурге я возвращаюсь в Киев. Работа по созданию защитной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается», — написал Гросси. Ранее глава МАГАТЭ встретился с Владимиром Путиным. В ходе встречи российский лидер заявил, что РФ не намерена развивать ядерные технологии. Путин также подчеркнул, что Россия прилагала все усилия, чтобы избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС, которая подвергается регулярным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправился в Киев после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «По согласованию с президентом Украины Владимиром Зеленским, после моих встреч в Петербурге я возвращаюсь в Киев. Работа по созданию защитной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается», — написал Гросси. Ранее глава МАГАТЭ встретился с Владимиром Путиным. В ходе встречи российский лидер заявил, что РФ не намерена развивать ядерные технологии. Путин также подчеркнул, что Россия прилагала все усилия, чтобы избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС, которая подвергается регулярным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).