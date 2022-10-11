Путин уверил главу МАГАТЭ, что не собирается развивать ядерные технологии

Россия привержена позиции ограничения распространения военных ядерных технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Наша позиция заключается в том, что нужно все делать для того, чтобы ограничивать распространение военных ядерных технологий», — цитирует Путина ТАСС. На встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси президент РФ отметил, что позиция России в данном вопросе всегда оставалась неизменной, но добавил, что абсолютно все страны должны иметь равный доступ к благам мирного атома.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и применит его только при защите собственного суверенитета. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал страны Запада не раздувать тему ядерной угрозы.
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Россия привержена позиции ограничения распространения военных ядерных технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Наша позиция заключается в том, что нужно все делать для того, чтобы ограничивать распространение военных ядерных технологий», — цитирует Путина ТАСС. На встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси президент РФ отметил, что позиция России в данном вопросе всегда оставалась неизменной, но добавил, что абсолютно все страны должны иметь равный доступ к благам мирного атома. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и применит его только при защите собственного суверенитета. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал страны Запада не раздувать тему ядерной угрозы.