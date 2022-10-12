Белый дом определил главные цели США по нацбезопасности

Реализация и защита демократических ценностей является национальным интересом США
Главной задачей национальной безопасности США является защита американцев. Об этом говорится в стратегии по нацбезопаности США, опубликованной на сайте Белого дома.
«Стратегия базируется на наших национальных интересах. Это защита безопасности американцев, расширение экономических возможностей и реализация и защита демократических ценностей, центральных для американского образа жизни», — говорится в стратегии.
В документе также прописано, что США не хотят новой «холодной войны» и не используют третьи страны для ведения «прокси» войн. Согласно стратегии, США поддерживают любую страну в поиске свободы выбора.
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