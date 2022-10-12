Белый дом определил главные цели США по нацбезопасности

Белый дом: главная задача нацбезопасности США — защита американцев

12 октября 2022 в 21:26 Размер текста - 17 +

Реализация и защита демократических ценностей является национальным интересом США Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Главной задачей национальной безопасности США является защита американцев. Об этом говорится в стратегии по нацбезопаности США, опубликованной на сайте Белого дома. «Стратегия базируется на наших национальных интересах. Это защита безопасности американцев, расширение экономических возможностей и реализация и защита демократических ценностей, центральных для американского образа жизни», — говорится в стратегии. В документе также прописано, что США не хотят новой «холодной войны» и не используют третьи страны для ведения «прокси» войн. Согласно стратегии, США поддерживают любую страну в поиске свободы выбора.

Главной задачей национальной безопасности США является защита американцев. Об этом говорится в стратегии по нацбезопаности США, опубликованной на сайте Белого дома. «Стратегия базируется на наших национальных интересах. Это защита безопасности американцев, расширение экономических возможностей и реализация и защита демократических ценностей, центральных для американского образа жизни», — говорится в стратегии. В документе также прописано, что США не хотят новой «холодной войны» и не используют третьи страны для ведения «прокси» войн. Согласно стратегии, США поддерживают любую страну в поиске свободы выбора.