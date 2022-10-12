Белый дом определил главные цели США по нацбезопасности

Белый дом: главная задача нацбезопасности США — защита американцев
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Реализация и защита демократических ценностей является национальным интересом США Фото:

Главной задачей национальной безопасности США является защита американцев. Об этом говорится в стратегии по нацбезопаности США, опубликованной на сайте Белого дома.

«Стратегия базируется на наших национальных интересах. Это защита безопасности американцев, расширение экономических возможностей и реализация и защита демократических ценностей, центральных для американского образа жизни», — говорится в стратегии.

В документе также прописано, что США не хотят новой «холодной войны» и не используют третьи страны для ведения «прокси» войн. Согласно стратегии, США поддерживают любую страну в поиске свободы выбора.

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Главной задачей национальной безопасности США является защита американцев. Об этом говорится в стратегии по нацбезопаности США, опубликованной на сайте Белого дома. «Стратегия базируется на наших национальных интересах. Это защита безопасности американцев, расширение экономических возможностей и реализация и защита демократических ценностей, центральных для американского образа жизни», — говорится в стратегии. В документе также прописано, что США не хотят новой «холодной войны» и не используют третьи страны для ведения «прокси» войн. Согласно стратегии, США поддерживают любую страну в поиске свободы выбора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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