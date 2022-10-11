11 октября 2022

Мэр из ЯНАО взял шефство над семьей с особенными детьми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
Глава города в ЯНАО встретился с семьей, взявшей под опеку восемь особенных детей Фото:

Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин взял под свое кураторство семью с восемью приемными детьми, имеющими особенности в развитии. Об этом мэр сообщил в своем официальном telegram-канале.

«Познакомился с семьей Багровых, единственной на Ямале семьей, которая взяла под свою чуткую опеку 8 особенных детей! Марина и Анатолий переехали вместе с детьми в Губкинский не так давно, но уже успели полюбить его. Взял семью под свое кураторство. Будем общаться и оказывать всю возможную поддержку», — говорится в сообщении.

Андрей Гаранин рассказал, что обсудил с приемными родителями важные вопросы, требующие решений. В заключении он поблагодарил детей за проведенное время и эмоции.

Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Перми и ее ребенка с синдромом Дауна лишают жилья. В 2018 году жилье было реализовано на открытых торгах, не смотря на то, что у детей в ней имеются доли.

Глава города Губкинский провел встречу с семьей, взявшей под опеку 8 детей

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Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин взял под свое кураторство семью с восемью приемными детьми, имеющими особенности в развитии. Об этом мэр сообщил в своем официальном telegram-канале. «Познакомился с семьей Багровых, единственной на Ямале семьей, которая взяла под свою чуткую опеку 8 особенных детей! Марина и Анатолий переехали вместе с детьми в Губкинский не так давно, но уже успели полюбить его. Взял семью под свое кураторство. Будем общаться и оказывать всю возможную поддержку», — говорится в сообщении. Андрей Гаранин рассказал, что обсудил с приемными родителями важные вопросы, требующие решений. В заключении он поблагодарил детей за проведенное время и эмоции. Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Перми и ее ребенка с синдромом Дауна лишают жилья. В 2018 году жилье было реализовано на открытых торгах, не смотря на то, что у детей в ней имеются доли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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