Пермячку и ее ребенка с синдромом Дауна лишают жилья

14 июля 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Процесс идет в Мотовилихинском суде Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми мать-одиночку с двумя детьми, один из которых имеет синдром Дауна, выселяют из квартиры. Процесс по выселению женщины и ее дочерей, 14 и 18 лет, идет в Мотовилихинском суде, рассказали URA.RU в пермском краевом отделении Всероссийского общества инвалидов. В 2014 году Александра Ш. взяла кредит в микрофинансовой организации под залог квартиры и не смогла его полностью погасить. В 2018 году жилье было реализовано на открытых торгах. Теперь новый собственник требует освободить занимаемое женщиной и ее детьми помещение. «В Мотовилихинском райсуде идет процесс по выселению из квартиры матери-одиночки, у которой на попечении две дочери. Одна из них является инвалидом первой группы. В июле суд отказал признать недействительной продажу 2/18 долей в квартире, по закону принадлежащих дочерям», — информирует общество инвалидов. Выяснилось, что до того, как квартира была выставлена на торги, мать выделила в ней своим дочерям доли — по 1/18 каждой. По закону, она должна была ждать согласие на продажу принадлежащей детям долей, однако сделка прошла без ее согласия. Женщина в декабре 2021 года обращалась в следственный отдел по Перми, там ее заявление принять отказались.

В Перми мать-одиночку с двумя детьми, один из которых имеет синдром Дауна, выселяют из квартиры. Процесс по выселению женщины и ее дочерей, 14 и 18 лет, идет в Мотовилихинском суде, рассказали URA.RU в пермском краевом отделении Всероссийского общества инвалидов. В 2014 году Александра Ш. взяла кредит в микрофинансовой организации под залог квартиры и не смогла его полностью погасить. В 2018 году жилье было реализовано на открытых торгах. Теперь новый собственник требует освободить занимаемое женщиной и ее детьми помещение. «В Мотовилихинском райсуде идет процесс по выселению из квартиры матери-одиночки, у которой на попечении две дочери. Одна из них является инвалидом первой группы. В июле суд отказал признать недействительной продажу 2/18 долей в квартире, по закону принадлежащих дочерям», — информирует общество инвалидов. Выяснилось, что до того, как квартира была выставлена на торги, мать выделила в ней своим дочерям доли — по 1/18 каждой. По закону, она должна была ждать согласие на продажу принадлежащей детям долей, однако сделка прошла без ее согласия. Женщина в декабре 2021 года обращалась в следственный отдел по Перми, там ее заявление принять отказались.