12 октября 2022

Грибники закрыли сезон сбора в Челябинской области

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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу, белый гриб
Грибов в лесах региона почти не осталось Фото:

Любители тихой охоты в Челябинской области сообщили о завершении грибного сезона. По их словам, грибов в лесах региона осталось совсем немного.

«Съездили сегодня, наверное, последний раз в волшебный лес Кунашакского района. Выскребал остатки, наперегонки с местными. Итог — четыре ведра», — написал пользователь Вадим Имангулов в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

Его слова подтвердила Ольга Мельникова из Златоуста. «Вот и все. Грибной сезон закрыт», — написала она, приложив фотографии своего улова.

Грибной сезон в этом году в Челябинской области начался рано — в мае. Умелые грибники собирали в лесах региона ведра маслят, груздей, опят. Урожаю способствовала теплая дождливая погода.

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Любители тихой охоты в Челябинской области сообщили о завершении грибного сезона. По их словам, грибов в лесах региона осталось совсем немного. «Съездили сегодня, наверное, последний раз в волшебный лес Кунашакского района. Выскребал остатки, наперегонки с местными. Итог — четыре ведра», — написал пользователь Вадим Имангулов в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Его слова подтвердила Ольга Мельникова из Златоуста. «Вот и все. Грибной сезон закрыт», — написала она, приложив фотографии своего улова. Грибной сезон в этом году в Челябинской области начался рано — в мае. Умелые грибники собирали в лесах региона ведра маслят, груздей, опят. Урожаю способствовала теплая дождливая погода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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