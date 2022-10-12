Грибники закрыли сезон сбора в Челябинской области

Грибов в лесах региона почти не осталось Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Любители тихой охоты в Челябинской области сообщили о завершении грибного сезона. По их словам, грибов в лесах региона осталось совсем немного.

«Съездили сегодня, наверное, последний раз в волшебный лес Кунашакского района. Выскребал остатки, наперегонки с местными. Итог — четыре ведра», — написал пользователь Вадим Имангулов в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

Его слова подтвердила Ольга Мельникова из Златоуста. «Вот и все. Грибной сезон закрыт», — написала она, приложив фотографии своего улова.

Грибной сезон в этом году в Челябинской области начался рано — в мае. Умелые грибники собирали в лесах региона ведра маслят, груздей, опят. Урожаю способствовала теплая дождливая погода.

Вадим Имангулов