11 октября 2022

В ХМАО к психологам за помощью обращаются отцы мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Реабилитационный центр
Помощь психолога потребовалась отцам мобилизованных жителей Радужного Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Радужном (ХМАО) за поддержкой к психологам стали обращаться мужчины. Специалисты «Радужнинского комплексного центра социального обслуживания населения» рассказали корреспонденту URA.RU, что с начала мобилизации оказали помощь трем отцам, которые отправили сыновей на фронт.

«Мы оказываем психологическую помощь семьям мобилизованных. Большинство, конечно, это женщины, но специалисты центра отмечают, что в последнее время консультация психолога требуется и мужчинам. В числе жителей Радужного, которые обратились к нам в центр за поддержкой, были трое отцов военнослужащих. Один из них отправил на фронт двоих детей, у двух других призвали единственных сыновей», — прокомментировала психолог центра Зульфира Турумтаева.

По словам Турумтаевой, мужчины тяжело переживают разлуку с сыновьями. В основном, тревожатся за жизнь и здоровье своих детей. Многих пугает страх неизвестности. «Мы стараемся помочь всем и настроить наших пациентов оптимистически. Но они и сами говорят „кто, если не наши сыновья“. Тем не менее, стресс у людей сейчас огромный, и проработать его непросто», — поделилась психолог.

Ранее URA.RU писало об отце из Радужного, которому отказали в мобилизации. Он хотел поддержать сына и отправиться с ним вместе на фронт.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. По плану было призвано порядка 2,5 тысяч югорчан. Российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.

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В Радужном (ХМАО) за поддержкой к психологам стали обращаться мужчины. Специалисты «Радужнинского комплексного центра социального обслуживания населения» рассказали корреспонденту URA.RU, что с начала мобилизации оказали помощь трем отцам, которые отправили сыновей на фронт. «Мы оказываем психологическую помощь семьям мобилизованных. Большинство, конечно, это женщины, но специалисты центра отмечают, что в последнее время консультация психолога требуется и мужчинам. В числе жителей Радужного, которые обратились к нам в центр за поддержкой, были трое отцов военнослужащих. Один из них отправил на фронт двоих детей, у двух других призвали единственных сыновей», — прокомментировала психолог центра Зульфира Турумтаева. По словам Турумтаевой, мужчины тяжело переживают разлуку с сыновьями. В основном, тревожатся за жизнь и здоровье своих детей. Многих пугает страх неизвестности. «Мы стараемся помочь всем и настроить наших пациентов оптимистически. Но они и сами говорят „кто, если не наши сыновья“. Тем не менее, стресс у людей сейчас огромный, и проработать его непросто», — поделилась психолог. Ранее URA.RU писало об отце из Радужного, которому отказали в мобилизации. Он хотел поддержать сына и отправиться с ним вместе на фронт. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. По плану было призвано порядка 2,5 тысяч югорчан. Российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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