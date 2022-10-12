12 октября 2022

Боррель отчитал европейских дипломатов из-за ситуации на Украине

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Глава дипломатии ЕС Боррель раскритиковал коллег за медлительность и неэффективность Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поругал своих коллег за неэффективную работу и медлительность. Он возмущен тем, что европейские дипломаты не смогли предусмотреть начало конфликта на Украине.

«Я хочу, чтобы меня информировали вы, а не пресса. Порой я узнавал больше о том, что происходит, из газет, нежели из ваших докладов. Они приходят с большим опозданием. Я должен быть самым осведомленным человеком в мире», — заявил Боррель, сообщает газета Guardian. Он призвал дипломатов активнее докладывать о ситуациях, происходящих на Украине.

Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине, но продолжит оказывать военную помощь Киеву и проводить политику антироссийских санкций. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целью стала помощь жителям Донбасса.

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Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поругал своих коллег за неэффективную работу и медлительность. Он возмущен тем, что европейские дипломаты не смогли предусмотреть начало конфликта на Украине. «Я хочу, чтобы меня информировали вы, а не пресса. Порой я узнавал больше о том, что происходит, из газет, нежели из ваших докладов. Они приходят с большим опозданием. Я должен быть самым осведомленным человеком в мире», — заявил Боррель, сообщает газета Guardian. Он призвал дипломатов активнее докладывать о ситуациях, происходящих на Украине. Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине, но продолжит оказывать военную помощь Киеву и проводить политику антироссийских санкций. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целью стала помощь жителям Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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