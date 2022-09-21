21 сентября 2022

Боррель открестился от прямого столкновения ЕС с Россией на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Евросоюз не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине, но продолжит оказывать военную помощь Киеву и проводить политику антироссийских санкций. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Этого не произойдет — мы не участвуем в конфликте и не будем участвовать. Мы не собираемся участвовать напрямую. Мы будем поддерживать Украину (военными поставками — прим. URA.RU) рецепт тот же — военная поддержка, экономические и индивидуальные санкции», — приводит слова Борреля РИА «Новости».

Евросоюз вместе с другими странами Запада ввел жесткие санкции против РФ с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, объявленной в конце февраля. Накануне Боррель предупредил об усилении санкционного давления в связи с запланированными референдумами в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Сообщалось, что Еврокомиссия в ближайшие дни начнет разрабатывать новый пакет рестрикций. В частности, будет затронут вопрос об ограничении цен на российскую нефть — США давят на ЕС, чтобы добиться прогресса.

Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине, но продолжит оказывать военную помощь Киеву и проводить политику антироссийских санкций. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Этого не произойдет — мы не участвуем в конфликте и не будем участвовать. Мы не собираемся участвовать напрямую. Мы будем поддерживать Украину (военными поставками — прим. URA.RU) рецепт тот же — военная поддержка, экономические и индивидуальные санкции», — приводит слова Борреля РИА «Новости». Евросоюз вместе с другими странами Запада ввел жесткие санкции против РФ с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, объявленной в конце февраля. Накануне Боррель предупредил об усилении санкционного давления в связи с запланированными референдумами в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Сообщалось, что Еврокомиссия в ближайшие дни начнет разрабатывать новый пакет рестрикций. В частности, будет затронут вопрос об ограничении цен на российскую нефть — США давят на ЕС, чтобы добиться прогресса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...