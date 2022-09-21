Боррель открестился от прямого столкновения ЕС с Россией на Украине

21 сентября 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

Евросоюз не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине, но продолжит оказывать военную помощь Киеву и проводить политику антироссийских санкций. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Этого не произойдет — мы не участвуем в конфликте и не будем участвовать. Мы не собираемся участвовать напрямую. Мы будем поддерживать Украину (военными поставками — прим. URA.RU) рецепт тот же — военная поддержка, экономические и индивидуальные санкции», — приводит слова Борреля РИА «Новости». Евросоюз вместе с другими странами Запада ввел жесткие санкции против РФ с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, объявленной в конце февраля. Накануне Боррель предупредил об усилении санкционного давления в связи с запланированными референдумами в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Сообщалось, что Еврокомиссия в ближайшие дни начнет разрабатывать новый пакет рестрикций. В частности, будет затронут вопрос об ограничении цен на российскую нефть — США давят на ЕС, чтобы добиться прогресса.

Евросоюз не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине, но продолжит оказывать военную помощь Киеву и проводить политику антироссийских санкций. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Этого не произойдет — мы не участвуем в конфликте и не будем участвовать. Мы не собираемся участвовать напрямую. Мы будем поддерживать Украину (военными поставками — прим. URA.RU) рецепт тот же — военная поддержка, экономические и индивидуальные санкции», — приводит слова Борреля РИА «Новости». Евросоюз вместе с другими странами Запада ввел жесткие санкции против РФ с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, объявленной в конце февраля. Накануне Боррель предупредил об усилении санкционного давления в связи с запланированными референдумами в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Сообщалось, что Еврокомиссия в ближайшие дни начнет разрабатывать новый пакет рестрикций. В частности, будет затронут вопрос об ограничении цен на российскую нефть — США давят на ЕС, чтобы добиться прогресса.