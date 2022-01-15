Пермский актив «Роскосмоса» судится с дочкой «НОВАТЭКа» в ЯНАО

Структура «Роскосмоса» требует миллионы за поставки оборудования Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Арбитражный суд ЯНАО в феврале рассмотрит требование научно-производственного объединения «Искра» (НПО «Искра», входит в госкорпорацию Роскосмос) к организации «Новатэк-Таркосаленефтегаз». Подконтрольный Роскосмосу пермский завод требует взыскать с последнего 50,9 млн рублей.

По данный «Правды УрФО», речь идет о договоре поставки некоего сложного оборудования, шеф-монтаже и пусконаладочных работах. В арбитраже юристы «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз» заявили, что оппонентом был нарушен «запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались им бесспорными исходя из его действий».

НПО «Искра» производит продукцию для предприятий топливно-энергетического комплекса, а также ракетно-космической отрасли. В 2020 году с рабочим визитом на предприятии побывал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «НОВАТЭК» готовит Харбейское месторождение к началу эксплуатации. Новые газоконденсатные залежи были обнаружены в 2015 году и начальные запасы оценивались в 12,6 млрд кубометров газа, 15 млн тонн нефти и 0,7 млн тонн конденсата.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам