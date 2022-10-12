12 октября 2022

Свердловский школьник, разбивший голову на ступенях, не сразу попал к врачам

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьника пришлось отвести к врачам Фото:

Второклассник из Асбеста который разбил голову, когда бежал по лестнице в своей школе, не был сразу госпитализирован, потому что его увела из школы бабушка. Об этом URA.RU сообщили в администрации школы.

«Сразу после падения об инциденте оповестили родителей, через 15 минут в школу прибыла бабушка», — сообщили в администрации. Бабушка отказалась от вызова врачей и решила отвести ребенка в больницу сама.

Инцидент произошел, когда мальчик с классом шел в столовую и, оторвавшись от одноклассников, побежал по лестнице, где не удержал равновесия и упал со ступеней. В школе будет проведена проверка. По результатам приемки, помещение полностью безопасно для детей.

Ранее URA.RU сообщало об инциденте в школе Нижнего Тагила, где ученик ради спора с одноклассниками прыгнул из окна, получив перелом пяточной кости и сотрясение мозга. Очевидцы происшествия снимали видео прыжка.

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Второклассник из Асбеста который разбил голову, когда бежал по лестнице в своей школе, не был сразу госпитализирован, потому что его увела из школы бабушка. Об этом URA.RU сообщили в администрации школы. «Сразу после падения об инциденте оповестили родителей, через 15 минут в школу прибыла бабушка», — сообщили в администрации. Бабушка отказалась от вызова врачей и решила отвести ребенка в больницу сама. Инцидент произошел, когда мальчик с классом шел в столовую и, оторвавшись от одноклассников, побежал по лестнице, где не удержал равновесия и упал со ступеней. В школе будет проведена проверка. По результатам приемки, помещение полностью безопасно для детей. Ранее URA.RU сообщало об инциденте в школе Нижнего Тагила, где ученик ради спора с одноклассниками прыгнул из окна, получив перелом пяточной кости и сотрясение мозга. Очевидцы происшествия снимали видео прыжка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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