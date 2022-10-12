Свердловский школьник, разбивший голову на ступенях, не сразу попал к врачам

13 октября 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Школьника пришлось отвести к врачам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Второклассник из Асбеста который разбил голову, когда бежал по лестнице в своей школе, не был сразу госпитализирован, потому что его увела из школы бабушка. Об этом URA.RU сообщили в администрации школы. «Сразу после падения об инциденте оповестили родителей, через 15 минут в школу прибыла бабушка», — сообщили в администрации. Бабушка отказалась от вызова врачей и решила отвести ребенка в больницу сама. Инцидент произошел, когда мальчик с классом шел в столовую и, оторвавшись от одноклассников, побежал по лестнице, где не удержал равновесия и упал со ступеней. В школе будет проведена проверка. По результатам приемки, помещение полностью безопасно для детей. Ранее URA.RU сообщало об инциденте в школе Нижнего Тагила, где ученик ради спора с одноклассниками прыгнул из окна, получив перелом пяточной кости и сотрясение мозга. Очевидцы происшествия снимали видео прыжка.

Второклассник из Асбеста который разбил голову, когда бежал по лестнице в своей школе, не был сразу госпитализирован, потому что его увела из школы бабушка. Об этом URA.RU сообщили в администрации школы. «Сразу после падения об инциденте оповестили родителей, через 15 минут в школу прибыла бабушка», — сообщили в администрации. Бабушка отказалась от вызова врачей и решила отвести ребенка в больницу сама. Инцидент произошел, когда мальчик с классом шел в столовую и, оторвавшись от одноклассников, побежал по лестнице, где не удержал равновесия и упал со ступеней. В школе будет проведена проверка. По результатам приемки, помещение полностью безопасно для детей. Ранее URA.RU сообщало об инциденте в школе Нижнего Тагила, где ученик ради спора с одноклассниками прыгнул из окна, получив перелом пяточной кости и сотрясение мозга. Очевидцы происшествия снимали видео прыжка.