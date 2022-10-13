Войска Донбасса освободили два населенных пункта

Освобождены новые населенные пункты на Артемовском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Союзные силы Донбасса освободили населенные пункты Опытное и Иванград. Об этом рассказали в штабе теробороны ДНР.
«По состоянию на 13 октября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное и Иванград», — сообщается в telegram-канале штаба теробороны ДНР. Эти населенные пункты находятся под Артемовском.
Российские военные освободили ЛНР и большую часть ДНР в ходе спецоперации на Украине. В результате прошедших там референдумов территории вошли в состав РФ. Неделю назад удалось освободить населенный пункт Зайцево, передает RT. Также войска ДНР освободили населенные пункты Веселая Долина и Отрадовка, сообщает «Утро.ру».
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