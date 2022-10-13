Войска Донбасса освободили два населенных пункта

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Докучаевск. ДНР, армия, военные, донбасс, танк, днр
Освобождены новые населенные пункты на Артемовском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Союзные силы Донбасса освободили населенные пункты Опытное и Иванград. Об этом рассказали в штабе теробороны ДНР.

«По состоянию на 13 октября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное и Иванград», — сообщается в telegram-канале штаба теробороны ДНР. Эти населенные пункты находятся под Артемовском.

Российские военные освободили ЛНР и большую часть ДНР в ходе спецоперации на Украине. В результате прошедших там референдумов территории вошли в состав РФ. Неделю назад удалось освободить населенный пункт Зайцево, передает RT. Также войска ДНР освободили населенные пункты Веселая Долина и Отрадовка, сообщает «Утро.ру».

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Союзные силы Донбасса освободили населенные пункты Опытное и Иванград. Об этом рассказали в штабе теробороны ДНР. «По состоянию на 13 октября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное и Иванград», — сообщается в telegram-канале штаба теробороны ДНР. Эти населенные пункты находятся под Артемовском. Российские военные освободили ЛНР и большую часть ДНР в ходе спецоперации на Украине. В результате прошедших там референдумов территории вошли в состав РФ. Неделю назад удалось освободить населенный пункт Зайцево, передает RT. Также войска ДНР освободили населенные пункты Веселая Долина и Отрадовка, сообщает «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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