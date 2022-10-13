Войска Донбасса освободили два населенных пункта

13 октября 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Освобождены новые населенные пункты на Артемовском направлении Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Союзные силы Донбасса освободили населенные пункты Опытное и Иванград. Об этом рассказали в штабе теробороны ДНР. «По состоянию на 13 октября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное и Иванград», — сообщается в telegram-канале штаба теробороны ДНР. Эти населенные пункты находятся под Артемовском. Российские военные освободили ЛНР и большую часть ДНР в ходе спецоперации на Украине. В результате прошедших там референдумов территории вошли в состав РФ. Неделю назад удалось освободить населенный пункт Зайцево, передает RT. Также войска ДНР освободили населенные пункты Веселая Долина и Отрадовка, сообщает «Утро.ру».

Союзные силы Донбасса освободили населенные пункты Опытное и Иванград. Об этом рассказали в штабе теробороны ДНР. «По состоянию на 13 октября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное и Иванград», — сообщается в telegram-канале штаба теробороны ДНР. Эти населенные пункты находятся под Артемовском. Российские военные освободили ЛНР и большую часть ДНР в ходе спецоперации на Украине. В результате прошедших там референдумов территории вошли в состав РФ. Неделю назад удалось освободить населенный пункт Зайцево, передает RT. Также войска ДНР освободили населенные пункты Веселая Долина и Отрадовка, сообщает «Утро.ру».