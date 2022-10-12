В Курганской области депутата наказали за пикет

В Шадринске суд признал депутата виновным в правонарушении за пикет в День города

Александру Бухарову (на фото — справа) суд вынес предупреждение (административное наказание) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске суд признал виновным депутата гордумы Александра Бухарова в административном правонарушении за проведение одиночного пикета в День города, несмотря на антиковидные ограничения. Ему вынесено предупреждение. Депутат намерен обжаловать решение суда, сообщил Бухаров URA.RU.

«Суд принял удивительнейшее постановление: привлечь меня к административной ответственности и назначить наказание в виде предупреждения за одиночный пикет в День города. Такой вот абсурд: День города официально разрешен, проходят массовые гуляния, меня вырывают из толпы и обвиняют, что это я нарушаю „антикоронавирусное“ законодательство. Постановление будем обжаловать в вышестоящих судах», — сообщил Бухаров.

Депутат также отметил, что основная цель пикета против оптимизации медицины в Шадринске была достигнута — в Шадринской БСМП после закрытия вновь открыли кардиологию и онкологию. Сейчас он намерен поднимать проблему привлечения медицинских кадров в больницы.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске на Дне города полиция задержала одиночного пикетчика. Акцию против оптимизации медицины пытался провести депутат гордумы Александр Бухаров. Накануне праздника Бухаров подал в мэрию города уведомление о проведении митинга против оптимизации медицины, но получил отказал со ссылкой на действующее постановление правительства области о запрете массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.