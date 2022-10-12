12 октября 2022

Силовики проверяют свердловскую школу, где мальчик разбил голову на ступенях

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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Прокуратура проверит, как в школе работают над безопасностью детей Фото:

Асбестовская прокуратура начала проверку в школе, где второклассник, бегавший по лестнице, упал и разбил себе голову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура Асбеста организовала проверку соблюдения требований законодательства в школе Асбеста в связи с травмированием учащегося. <…> По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что сотрудники ведомства оценивают, насколько безопасно детям находиться в школе и что сделало руководство для охраны жизни и здоровья детей.

Ранее URA.RU сообщало, что мальчик упал со ступеней, когда, ослушавшись учителя, побежал в столовую, но не удержал равновесия на ступенях. В администрации школы уточняли, что учреждение безопасно для детей, однако там проведут дополнительную внутреннюю проверку.

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Асбестовская прокуратура начала проверку в школе, где второклассник, бегавший по лестнице, упал и разбил себе голову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Асбеста организовала проверку соблюдения требований законодательства в школе Асбеста в связи с травмированием учащегося. <…> По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что сотрудники ведомства оценивают, насколько безопасно детям находиться в школе и что сделало руководство для охраны жизни и здоровья детей. Ранее URA.RU сообщало, что мальчик упал со ступеней, когда, ослушавшись учителя, побежал в столовую, но не удержал равновесия на ступенях. В администрации школы уточняли, что учреждение безопасно для детей, однако там проведут дополнительную внутреннюю проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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