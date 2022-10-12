Силовики проверяют свердловскую школу, где мальчик разбил голову на ступенях

13 октября 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверит, как в школе работают над безопасностью детей Фото: Анна Майорова © URA.RU Асбестовская прокуратура начала проверку в школе, где второклассник, бегавший по лестнице, упал и разбил себе голову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Асбеста организовала проверку соблюдения требований законодательства в школе Асбеста в связи с травмированием учащегося. <…> По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что сотрудники ведомства оценивают, насколько безопасно детям находиться в школе и что сделало руководство для охраны жизни и здоровья детей. Ранее URA.RU сообщало, что мальчик упал со ступеней, когда, ослушавшись учителя, побежал в столовую, но не удержал равновесия на ступенях. В администрации школы уточняли, что учреждение безопасно для детей, однако там проведут дополнительную внутреннюю проверку.

Асбестовская прокуратура начала проверку в школе, где второклассник, бегавший по лестнице, упал и разбил себе голову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Асбеста организовала проверку соблюдения требований законодательства в школе Асбеста в связи с травмированием учащегося. <…> По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что сотрудники ведомства оценивают, насколько безопасно детям находиться в школе и что сделало руководство для охраны жизни и здоровья детей. Ранее URA.RU сообщало, что мальчик упал со ступеней, когда, ослушавшись учителя, побежал в столовую, но не удержал равновесия на ступенях. В администрации школы уточняли, что учреждение безопасно для детей, однако там проведут дополнительную внутреннюю проверку.