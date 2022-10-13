Ракета повредила жилой дом (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Белгороде в жилой дом попала ракета, сработала система ПВО. Об этом рассказал мэр города Антон Иванов.
«Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать», — написал Иванов в своем telegram-канале. О пострадавших пока не сообщается.
Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. В связи с этим ВСУ неоднократно атаковали приграничные регионы РФ — Белгородскую и Курскую области. Там введен повышенный уровень террористической опасности.
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