В жилой дом в Белгороде попала ракета. Фото, видео

13 октября 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Ракета повредила жилой дом (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгороде в жилой дом попала ракета, сработала система ПВО. Об этом рассказал мэр города Антон Иванов. «Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать», — написал Иванов в своем telegram-канале. О пострадавших пока не сообщается. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. В связи с этим ВСУ неоднократно атаковали приграничные регионы РФ — Белгородскую и Курскую области. Там введен повышенный уровень террористической опасности. Фото: очевидцы

В Белгороде в жилой дом попала ракета, сработала система ПВО. Об этом рассказал мэр города Антон Иванов. «Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать», — написал Иванов в своем telegram-канале. О пострадавших пока не сообщается. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. В связи с этим ВСУ неоднократно атаковали приграничные регионы РФ — Белгородскую и Курскую области. Там введен повышенный уровень террористической опасности.