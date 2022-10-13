В жилой дом в Белгороде попала ракета. Фото, видео

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Обрушение дома в Магнитогорске, разрушенный дом, проспект карла маркса 164, демонтаж подъезда
Ракета повредила жилой дом (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгороде в жилой дом попала ракета, сработала система ПВО. Об этом рассказал мэр города Антон Иванов.

«Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать», — написал Иванов в своем telegram-канале. О пострадавших пока не сообщается.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. В связи с этим ВСУ неоднократно атаковали приграничные регионы РФ — Белгородскую и Курскую области. Там введен повышенный уровень террористической опасности.

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В Белгороде в жилой дом попала ракета, сработала система ПВО. Об этом рассказал мэр города Антон Иванов. «Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать», — написал Иванов в своем telegram-канале. О пострадавших пока не сообщается. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. В связи с этим ВСУ неоднократно атаковали приграничные регионы РФ — Белгородскую и Курскую области. Там введен повышенный уровень террористической опасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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