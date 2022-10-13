The Economist: Россия выиграла экономическую войну с Европой

13 октября 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

По словам авторов издания, ежемесячный объем товарного импорта в России сегодня превышает средние показатели за прошлый год Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия выиграла экономическую войну с Европой, так как Запад оказался на грани глубокой рецессии в то время, как экономика России продолжила укрепляться. Об этом сообщает The Economist. «По данным Сбербанка, после указа о мобилизации расходы уменьшились, но потом снова начали расти. Выпуск продукции в автомобильной промышленности, несколько месяцев назад упавший практически до нуля, также начал восстанавливаться. Это говорит о том, что автомобилестроителям удалось наладить снабжение, хотя и не из западных стран. В долларовом выражении ежемесячный объем товарного импорта в России сегодня наверняка превышает средние показатели за прошлый год», — сообщает издание. В свою очередь, банк Goldman Sachs предоставил данные, отражающие экономические показатели. По данным результатам текущая активность в России намного выше, чем в крупных европейских странах. Как пишут авторы газеты, ссылаясь на прогнозы Международного валютного фонда, спад ВВП России ожидается в 3,4% в то время, как еще полгода назад падение прогнозировалось на 8,5%. Кроме того, издание упоминает проект бюджет России на 2023—2025 годы. По словам заместителя главного экономиста департамента экономических исследований, этот бюджет предполагает увеличение расходов. В особенности на военные расходы и нужды «внутренней безопасности» страны. «Избежав экономического краха, президент РФ Владимир Путин удвоит свои усилия, повысив ставки как на международной арене, так и у себя дома», — подытоживает издание. США и страны Запада начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Предполагалось, что уход западных компаний из РФ ударит по экономике страны, но РФ продолжает регулировать свою экономическую составляющую. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия выиграла экономическую войну с Европой, так как Запад оказался на грани глубокой рецессии в то время, как экономика России продолжила укрепляться. Об этом сообщает The Economist. «По данным Сбербанка, после указа о мобилизации расходы уменьшились, но потом снова начали расти. Выпуск продукции в автомобильной промышленности, несколько месяцев назад упавший практически до нуля, также начал восстанавливаться. Это говорит о том, что автомобилестроителям удалось наладить снабжение, хотя и не из западных стран. В долларовом выражении ежемесячный объем товарного импорта в России сегодня наверняка превышает средние показатели за прошлый год», — сообщает издание. В свою очередь, банк Goldman Sachs предоставил данные, отражающие экономические показатели. По данным результатам текущая активность в России намного выше, чем в крупных европейских странах. Как пишут авторы газеты, ссылаясь на прогнозы Международного валютного фонда, спад ВВП России ожидается в 3,4% в то время, как еще полгода назад падение прогнозировалось на 8,5%. Кроме того, издание упоминает проект бюджет России на 2023—2025 годы. По словам заместителя главного экономиста департамента экономических исследований, этот бюджет предполагает увеличение расходов. В особенности на военные расходы и нужды «внутренней безопасности» страны. «Избежав экономического краха, президент РФ Владимир Путин удвоит свои усилия, повысив ставки как на международной арене, так и у себя дома», — подытоживает издание. США и страны Запада начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Предполагалось, что уход западных компаний из РФ ударит по экономике страны, но РФ продолжает регулировать свою экономическую составляющую.