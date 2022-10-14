Диетолог Гинзбург назвал продукты, помогающие похудеть

Диетолог Гинзбург: острый перец и имбирь помогают человеку в процессе похудения

Острая еда позволяет эффективнее худеть и приносит пользу для здоровья Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Острый перец и имбирь позволят человеку эффективнее добиваться успехов в процессе похудения. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Если человек стал есть острый перец и начал худеть, это абсолютно маловероятный сценарий. Но если человек все делает для похудения, а именно зарядку, в питании себя ограничивает, то такая остренькая еда скорее поможет. Она сделает похудение эффективным. При тех же усилиях человек сбросит немножко больше. Таким свойством еще обладает имбирь», — сказал Михаил Гинзбург.

Кроме того, названные продукты положительно сказываются на самом здоровье человека, отметил диетолог. «Приправы, специи делают организм здоровее, если нет язвы, гастрита. И статистика показывает, что восточные приправы снижают вероятность плохих событий, например, сердечно-сосудистых или онкозаболеваний. Это часто бывает, потому что компоненты такой пищи обладают таким действием. Даже во многие лекарства они входят», — уточнил он.

Ранее психолог, специалист по работе с пищевым поведением Евгения Котомцева рассказала URA.RU, какие привычки помогут похудеть. По ее словам, регулярное питание и бытовая активность способствуют снижению веса.